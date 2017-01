Cea mai vîrstnică utilizatoare de Twitter are 104 ani

Cea mai vîrstnică utilizatoare activă a serviciului de microblogging Twitter a împlinit, marţi, 104 ani, are 27.000 de prieteni şi locuieşte într-un centru pentru vîrstnici din Marea Britanie, informează CNN. Ivy Bean locuieşte într-un azil din Bradford şi îşi informează zilnic, prin intermediul Twitter, cei 27.000 de prieteni virtuali, despre activităţile sale cotidiene - de la aranjarea părului la meniul zilnic al mesei de prînz sau cîştigătorii emisiunii sale tv preferate Deal or No Deal. Înainte de a deveni activă pe Twitter, Ivy Bean era deja activă pe reţeaua de socializare Facebook, unde a reuşit într-un interval scurt de timp să ajungă la 5.000 de prieteni. În opinia ei, site-ul de microblogging este mai uşor de folosit decît Facebook. Bean ştie că oamenii consideră uimitor faptul că este activă online, dar crede că aceste instrumente sînt o metodă bună de a nu pierde legătura cu oamenii şi cu lumea. Ivy Bean a cîştigat recent o medalie de aur la olimpiada pentru vîrstnici la frisbee. Hobbyurile ei sînt popicele şi jocurile de pe consola Nintendo Wii. În tinereţe, Ivy Bean a practicat gimnastica şi a lucrat ca menajeră la o familie nobiliară. Pe 8 septembrie, ea a împlinit 104 ani.