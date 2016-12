Trupa americană Kiss a lansat, marţi, la Londra, cea mai voluminoasă carte din istoria muzicii rock, sub forma unui album fotografic de mari dimensiuni. Acest volum impresionant, intitulat ”Kiss Monster”, are dimensiuni asemănătoare celor unei chitare clasice şi este considerată cea mai mare carte din istoria muzicii ce a fost publicată vreodată. Volumul conţine fotografii originale din cariera de 40 de ani a trupei americane. Doar 1.000 de exemplare au fost tipărite din această ediţie specială iar paginile volumului conţin autografele celor patru membri ai grupului american, Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer şi Eric Singer. Volumul este comercializat cu preţul de 4.299 de dolari. ”Nu este o carte ieftină, pentru că a fost legată manual, în coperte din piele, iar paginile au fost ataşate tot manual. Este un Rolls-Royce al cărţilor”, a declarat Gene Simmons, basistul şi solistul trupei Kiss.

Gene Simmons este figura cea mai cunoscută din trupa Kiss, prin modul în care se machiază pentru scenă - desenându-şi pe faţă aripile unui liliac - şi cel în care scoate limba la public. Printre hiturile trupei Kiss se numără ”Detroit Rock City” (”Destroyer”, 1976), ”Rock\'n\'Roll All Night”, ”I Was Made for Lovin\' You” (1979).