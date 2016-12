Ceahlăul - Viitorul, derby-ul etapei a 19-a din eşalonul secund

Meciul dintre Ceahlăul Piatra Neamţ şi FC Viitorul Constanţa poate fi considerat, pe bună dreptate, derby-ul etapei a 19-a din Seria I a Ligii a II-a la fotbal. Deşi diferenţa de puncte este clară în favoarea nemţenilor, formaţie neînvinsă în actualul sezon, sunt măcar două motive pentru care întâlnirea reprogramată pentru 31 martie ar putea fi echilibrată. Viitorul este una dintre puţinele formaţii care nu a fost învinsă de Ceahlăul în acest sezon, iar datorită locului 4 ocupat în acest moment, la patru lungimi de principala urmăritoare, poate aborda cu mai multă încredere întâlnirea. Startul fulminant al nemţenilor în 2011, cu trei victorii în primele trei partide şi un golaveraj de 13-2, poate îngrijora însă orice bancă tehnică. „Ceahlăul are în componenţă mulţi jucători cu experienţă, care joacă foarte bine. O echipă care nu se apără şi nu se bagă în poartă după ce înscrie. Cred că va fi un meci deschis. Vom face totul pentru a învinge acolo. Am fi preferat să jucăm în acest weekend, dar faptul că meciul a fost amânat ne oferă posibilitatea de a ne pregăti şi mai bine. Trebuie să jucăm mult mai bine decât am făcut-o cu Botoşani pentru a pune serioase probleme Ceahlăului. Am încredere în jucători şi chiar dacă unii nu prind cea mai bună formă într-o zi, toţi sunt importanţi pentru noi“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. „Cu Viitorul e un meci greu, echipa adversă se descurcă mai bine în deplasare, pentru că are mulţi jucători de viteză. Va fi un joc echilibrat şi cred că echipa mea, mai matură, ar trebui să aibă câştig de cauză în această partidă“, consideră antrenorul nemţenilor, Constantin Enache. Viitorul va juca vineri, de la ora 16.00, la Brăneşti, un meci amical cu prim-divizionara Victoria din localitate.