Ceaiul de urzici, bun pentru orice boală

Urzicile sunt recunoscute pentru efectul lor tonic, astringent, antiinflamator, dar şi pentru proprietăţile sale diuretice. Ele sunt o sursă importantă de beta-caroten, vitamina A, C, E, K, fier, calciu, fosfaţi şi minerale. Toate aceste calităţi fac din urzici un remediu perfect împotriva bolilor hepatice, reumatice, precum şi un adjuvant în tratarea alergiilor, a anemiei şi a bolilor de rinichi. Mulţi specialişti recomandă consumul de ceai de urzici, mai ales primăvara. Ceaiul este un bun tonifiant pentru stomac, are rol benefic asupra pancreasului şi a căilor urinare, scade glicemia din sânge şi, în acelaşi timp, are un efect uşor laxativ. Modul de preparare a ceaiului de urzici este simplu, la îndemâna oricui. Se folosesc două linguriţe de frunze de urzici uscate la o ceaşcă de apă fierbinte, se bea fără adaos de zahăr, de patru ori pe zi. Dacă vreţi să vă trataţi de boli hepatice sau biliare, de afecţiuni cardiace sau afecţiuni ale sângelui, chiar şi leucemie, atunci cura cu ceai de urzici trebuie să dureze mai multe săptămâni. Preventiv, puteţi consuma o ceaşcă de ceai de urzici pe zi pe tot parcursul anului. Pentru a-şi păstra proprietăţile naturale, preparaţi ceaiul de urzici numai prin opărire şi dacă doriţi să-i îmbunătăţiti gustul puteţi adaugă puţin muşeţel sau mentă.