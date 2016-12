Lungmetrajul „Cealaltă Irina\" de Andrei Gruzsniczki a cîştigat Trofeul Anonimul, în urma votului publicului de la Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul, care a avut loc la Sfîntu Gheorghe, în Delta Dunării. Anul acesta, pentru prima oară, toate premiile au fost acordate exclusiv pe baza voturilor publicului. Potrivit organizatorilor, sîmbătă au votat aproximativ 370 de persoane.

Pelicula spune povestea lui Aurel (Andi Vasluianu) şi a Irinei Jianu (Simona Popescu), un cuplu care se stabileşte în Bucureşti, cu speranţa unei vieţi mai bune. Aurel se angajează ca bodyguard într-un mall, în timp ce Irina obţine un post într-o companie egipteană. Tînăra primeşte din partea companiei propunerea de a lucra la Cairo timp de trei luni, ofertă pe care nu o poate refuza, date fiind recompensele financiare promise. Cînd revine acasă, Irina este schimbată, mult mai veselă şi mai încrezătoare în viitor. După un timp, este chemată din nou la Cairo. În ziua reîntoarcerii ei acasă, Aurel primeşte un telefon din partea consulului român din Cairo, care îl informează că soţia lui s-a sinucis. Informaţiile confuze pe care le primeşte îl fac pe Aurel să creadă că nu e vorba despre o sinucidere şi porneşte în căutarea adevărului.

Regizorul filmului, a declarat, într-un mesaj înregistrat, că spectatorii de la Anonimul sînt „cel mai bun public\" pe care l-a văzut la acest film. „Cealaltă Irina\", care va avea premiera în cinematografele româneşti pe 13 noiembrie, a cîştigat premiul Zilelor Filmului Românesc la ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Trofeul Anonimul este în valoare de 3.000 de dolari. Directorul festivalului, Miruna Berescu, a declarat că, în ultimele ore de vot, filmul din Kazakhstan, „Tulpan\" şi „Cealaltă Irina\" aveau rezultate apropiate.

Premiul pentru scurtmetraj, în valoare de 1.000 de dolari, a revenit filmului „Nunta lui Oli\" de Tudor Jurgiu, în timp ce premiul Ovidiu Bose Paştină (tot în valoare de 1.000 de dolari) a fost acordat peliculei „Utanc/Shame\" (Turcia) de Hasan Gunduz. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie (în valoare de 1.000 de dolari) a revenit peliculei „Post!\" din Germania de Matthias Bruhn şi Christian Asmussen.

Festivalul a avut, şi anul acesta, secţiuni paralele, precum Eco Docs - din care a făcut parte „8\"- şi „Actori deveniţi regizori şi producători\", în care au fost incluse filme precum „Away from Her\", de Sarah Polley, „Regăsirea / Then She Found Me\", de Helen Hunt şi „The Tehuacan Project\", de Andrew Lauer. În 2008, Anonimul prezenta, sub titulatura „Actori în spatele Camerei / Actors behind the Camera\", filme regizate de Isabella Rossellini, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Gael Garcia Bernal, Joseph Fiennes, Ben Affleck şi Sean Penn. Datorită succesului la public, programul este continuat şi extins în 2009, cu „Actori deveniţi regizori şi producători\".

Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul (10-16 august) a fost organizat de Fundaţia Anonimul, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Televiziunii Române, producător asociat. Anul trecut, Festivalul Anonimul l-a avut ca invitat de onoare pe regizorul polonez Krzysztof Zanussi, în timp ce, în 2007, invitaţii de onoare ai evenimentului au fost Cristian Mungiu şi Ken Loach. Potrivit organizatorilor, la ediţia de anul acesta a festivalului Anonimul au participat circa 3.500 de persoane.