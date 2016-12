Ceapa, medicament miraculos!

Alături de usturoi, şi ceapa este considerată unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Ea are proprietăţi antimicrobiene, detoxifică organismul şi acţionează ca un adevărat antioxidant foarte puternic, stimulând sistemul imunitar şi reducând inflamaţiile. Ceapa apără organismul de răceală şi gripă. De asemenea, ea reglează tensiunea arterială, dar e şi un bun medicament în caz de reumatism. Ceapa, nu numai că vindecă răceala chiar din faza de început, dar este recomandată şi în caz de tuse persistentă, în prevenirea calculilor biliari şi a cancerului, pentru reglarea digestiei. Ea are în compoziţie carbohidraţi, precum şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitaminele A, E, C, complexul B, proteine, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice. Fiind un diuretic excelent care favorizează eliminarea sodiului din organism, ceapa se recomandă suferinzilor de gută. Nu în ultimul rând, ceapa este un calmant fără egal şi un somnifer fără efecte secundare, care nu dă dependenţă.