Ceapa reglează glicemia

Cine ar fi crezut că ceapa, care este folosită în mai toate mâncărurile, ar putea ajuta la reglarea glicemiei din sânge? Atât proaspătă cât şi uscată, ceapa conţine foarte multe vitamine şi minerale care ajută la reducerea glicemiei. Se poate folosi ceapa proaspată în salate sau se poate bea sub formă de decoct (se lasă la fiert 15 minute), sub formă de suc (maxim 50 ml în fiecare zi, amestecat cu alte sucuri; se administrează zilnic, după masă, timp de 3 săptămâni) sau sub formă de decoct (se fierbe o mână de foi de ceapă sau o ceapă tăiată într-un litru de apă, se fierbe şi se bea câte un pahar în fiecare dimineaţă).