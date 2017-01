Ceartă între primarul și viceprimarul din Hârșova. Acuze de incompetență și nepăsare

Continuă scandalul între viceprimarul și primarul orașului Hârșova, Ionel Dia și, respectiv, Viorel Ionescu. Într-un comunicat de presă, viceprimarul Ionel Dia îl acuză pe șeful său, printre multe altele, de incompetență și nepăsare. „Deși nu am fost niciodată adeptul luptelor politice, fiind întotdeauna de părere că lucrurile constructive ar trebui să guverneze modul de a face politică al fiecăruia dintre noi, mă văd nevoit să vă fac cunoscute anumite aspecte negative referitoare la activitatea politică a primarului orașului Hârșova, lucruri care ne privesc pe noi toți și pe care sunteți îndreptățiți să le cunoașteți. Au trecut mai bine de șapte luni de la alegerea lui Viorel Ionescu în funcția de primar al orașului Hârșova, iar bilanțul activitățiiacestuia de până acumeste unul de-a dreptul dezastruos. Știm cu toții care a fost așteptările și speranțele pe care hîrșovenii și le-au pus într-un primar căruia i-au oferit șansa de a produce marea schimbare în bine a orașului nostru, însă”dezamăgire” este poate un cuvânt mult prea blând pentru ceea ce au primit în schimb.

După cea mai controversată decizie a primarului de numire a doamnei Alina Elena Chivu, hairstylist, în funcția de manager al Spitalului Orășenesc Hârșova, o numire complet ilegală care, în urma demersurilor facute de subsemnatul, alături de consiliul de administrație al spitalului și consilierii locali, a fost anulată prin decizia prefectul județului Constanța, a urmat o nouă numire la fel de controversată și abuzivă, cu încălcarea acelorași prevederi legale, funcția de manager al spitalului fiind atribuită de această dată medicului Cristian Nicoară, un domn care are un trecut mai mult decât dubios. Acesta a fost demis din funcția de manager al Spitalului Cernavodă în anul 2009, constatându-se deficiențe grave în actul managerial la capitolele igienă, organizarea resurselor umane, circuitul pacienților și pentru faptul că nu a fost respectat planul de conformare pentru avizarea autorizării pe anul respectiv. În cursul aceluiași an, doctorul Cristian Nicoară a fost trimis în judecată pentru delapidare.

Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Hârșova a verificat dosarul de angajare a lui Cristian Nicoară și a constatat faptul că acesta nu conține cazierul judiciar al medicului și nici vreun curriculum vitae al acestuia, documente absolut necesare la ocuparea unei asemenea funcții, dar de existența cărora primarul nu s-a preocupat. Mai mult decât atât, de la data numirii în funcția de manager de către primarul Ionescu, Nicoară efectiv terorizează angajații spitalului. Se pare că acesta și-a propus să alunge medicii din spital, aceiași medici care au contribuit esențial pentru menținerea în funcțiune și acreditarea acestui așezământ. În prim-planul acestui scandal se află doctorii Fricățel. Primarul Ionescu face toate aceste abuzuri și nedreptăți familiei Fricățel, prin intermediul managerului Nicoară.

De la venirea managerului Nicoara, spitalul este într-un haos total. Bolnavii sunt lăsați în frig, au început demolarile fară autorizație, iar ambulanța este folosită în mod abuziv pentru naveta managerului pe ruta Hârșova - Constanța. În data de 28.12.2016 a avut loc ședința consiliul de administrație al spitalului. La aceasta au participat, pe lângă membrii consiliului și primarul Ionescu, toți medicii și angajatii spitalului, aceștia din urmă semnalând abuzurile și managementul defectuos de care spitalul a avut parte de la venirea lui Nicoară. Cu această ocazie, i-a fost solicitată primarului demiterea managerului, însă acesta a refuzat. Personal am transmis o sesizare prefectului Adrian Nicolaescu cu privire la numirea ilegală și abuzivă facută de primar. Dacă prima numire făcută de către domnul Ionescu ar fi putut fi pusă pe seama lipsei de experiență, acum este cât se poate de clară reaua voință, o atitudine cu consecinte foarte grave asupra medicilor, asupra spitalului și, nu în ultimă instanță, asupra hârșovenilor.

Incompetența și nepăsarea se văd zilnic în faptele Viorel Ionescu.

După cea de-a doua numire neinspirată de la spital, a urmat numirea în funcția de director interimar al Carsium Edil SRL, fără acordul consiliului de administrație, a unui angajat al domnului Cristin-Iani Drumea (consilier local ALDE), o persoană fără experiență în domeniu, numită strict politic, ilegal și fără respectarea critetiilor de competență. Toate aceste angajări făcute pe criterii politice au dus la îngreunarea și realizarea defectuoasă a actului administrativ. În cadrul consiliului local, consilierii PNL și PSD s-au opus, în limitele competențelor pe care le au, abuzurilor și încercărilor de încălcare a legii ale primarului Ionescu. Astfel de situații au fost nenumărate și denotă traseului politic pe care primarul Ionescu și l-a ales. Printre cele mai recente, pot menționapropunerea privindrepartizarea delocuințe ANL unor persoane care nu întruneau condițiile legale. Propunerea de repartizare nu avea niciun temei legal, criteriul îndeplinit de către solicitanți fiind probabil acela al unei relații apropiate avutecu primarul în funcție. Acest proiect de hotărâre a fost respins de către consilieri, iar ulterior, din inițiativa subsemnatului, a fost înființată o comisie de verificare a dosarelor depuse pentru locuințele ANL, o comisie care să asigure legalitatea și transparența în atribuirea acestor locuințe.

Faptele primarului Ionescu fac și obiectul unor cercetări penale în desfășurare. El este acuzat pentru mită electorală deoarece a oferit rechizite școlare în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentarele din decembrie 2016. A încercat să obțină voturi în mod nelegal pentru partidul pe care-l reprezintă, știind că nu mai are susținerea electoratului hîrșovean. Pentru distribuirea rechizitelor, el s-a folosit de angajații primăriei, iar dupa începerea anchetei de către poliție, i-a învinuit pe aceștia și a încercat să mușmalizeze totul.

Primarul Ionescu, cel ce se autointitulează”Legistul”, refuză să respecte legea și ocupă abuziv un teren care nu-i aparține. În anul 2002, socrul său, Florin Stancu, viceprimar la acea vreme,care aveași calitatea de președinte al comisiei de retrocedare din cadrul Primăriei Hârșova, împreună cu Ionel Chiriță, ocupantul funcției de primar la acea vreme, au retrocedat o suprafața de 360 mp de teren aflat în localitatea Hârșova, str. Uniri nr. 4, teren pe care este situată în prezent locuința familiei Ionescu.

Fără a se face trecerea acestui teren din domeniul public în cel privat al unității administrativ teritoriale, astfel încât să existe posibilitatea legală de retrocedare, comisia de retrocedare condusă de către Florin Stancu a avizat favorabil retrocedarea suprafațeirespective, aceasta realizându-se efectiv prin Dispoziția Primarului Orașului Hîrșova nr. 510/2002. Ulterior, în anul 2006, prin împuternicit Lucian Stancu (fiul lui Florin Stancu), acest teren a ajuns în proprietatea numiților Laura Ionescu și Viorel Ionescu, respectiv fiica și ginerele lui Florin Stancu. Mai mult decât atât, noii proprietari au construit și au îngrădit terenul fără a respecta documentatia cadastrală depusă la emiterea autorizației de construcție, ocupând abuziv o suprafata de 181 mp din domeniul public al orașului. După împrejmuire au inițiat o acțiune prin care au solicitat să li se acorde diferența de teren care deja era ocupată ilegal. Prin Sentința Civilă nr. 294 din 27.06.2013, Judecătoria Hârșova a dispus acordarea suprafeței de teren solicitată, iar ulterior, prin calea de atac promovată de către Primăria Hârșova, Tribunalul Constanța a stabilit definitiv și irevocabil, prin Decizia Civilă nr. 185 din 14 februarie 2014, că aceștia nu au un drept de proprietate asupra suprafeței de terensolicitate. Ca atare, primarul Ionescu Viorel ocupă și în prezent în mod abuziv domeniul public. Neglijența și nepăsarea primarului aucondus, în aceste zile, la decesul unei persoane și la îmbolnăvirea alteia din cauza frigului. Acestea locuiau într-o cameră improvizată în zona târgului de animale și figurau în evidențele primariei, una dintre persoane chiar cași asistată social. Deși primaria avea obligația să le asigure un minim de condiții de existență, în realitateacestea trăiau din mila locuitorilor din zonă.

Doresc să trag un semnal de alarmă cu privier la lipsa de transparență și de comunicarepe care primarul Ionescu le-a adoptat atât la nivel local, în relația cu reprezentanții partidelor politicereprezentate în consiliul local, dar mai ales la nivel județean, acestlucru conducând,în mod inevitabil, la o izolare a administrației locale față de instituții de la nivel județean care, în alte condiții, ne-ar fi putut sprijini.

În ceea ce privește relația primarului cu subsemnatul, înca din ziua alegerii mele în funcția de viceprimar, primarul Ionescu a refuzat să-mi delege atribuțiile pe care în mod legal le-aș fi putut îndeplini și a început să mă atace, susținând deschis că nu este de acord ca eu să ocup această funcție, deși am fost ales în mod democratic și legal.

Așa cum este obișnuit, să facă abuzuri și să încalce legea, a procedat și-n raport cu subsemnatul, viceprimarul ales, pretându-se la lucruri aflate cu mult sub demnitatea funcției pe care o ocupă. A dispus să mi se ia calculatorul din birou, să nu primesc telefon (mobil) și să nu am acces la mașina primariei, interzicându-le șoferilor primăriei să se deplaseze cu mine și funcționarilor să ma sprijine, deși aceasta ar fi în interes de serviciu/interesul cetățenilor. În tot acest timp, a încercat prin diferite metode să mă schimbe din functie, fie prin adresarea unor amenintări colegilor din consiliul local, fie prin ofertarea unora dintre ei cu funcții (administrator public, director la DCU etc). A facut o serie de intervenții și la nivelul conducerilor județene ale PNL Constanța și PSD Constanța, în încercarea de a pune presiune pe consilierii locali ai PNL și PSD pentru a vota schimbarea mea din funcție. Vazând că nu are sorți de izbândă nici pe plan local și nici la nivel județean, dându-și seamă că este singur în acest demers, a apelat la cea mai josnică soluție împotriva mea, aceea de a-mi reduce în mod abuziv indemnizația, sperând că poate astfel voi decide să renunț. Singurul lucru pe care l-a obținut însă în urma acestui demers este o plângerea penală pentru abuz în serviciu.

Prin acțiunile pe care le-a întreprins până acum, bazându-se pe sprijinul celor pe care i-a numit în funcții pentru a-l servi pe el, ci nu comnitatea, așa cum era normal, primarul Ionescu a demonstrat căeste preocupat desatisfacerea unor interese strict personale, nicidecum de gestionarea și rezolvarea problemelor orașului nostru. Instabilitatea pe care a creat-o la nivel local pentru satisfacerea propriilor orgoliiface ca orașul nostru să aibă de suferit enorm. Din respect pentru cetățenii acestui oraș, în dorința de a nu se asimila demersul meu unei lupte politice personale, mă voi opune mereu cu vehemență unui asemenea mod de a face politică, împotriva intereselor cetățenilor, și voi continua să scot la lumină toate abuzurile săvârșite de un primar care, deși ar trebui să se afle în slujba cetățenilor acestui oraș, se află în slujba propriilor interese. Îl asigur pe Ionescu de faptul că eu voi rămâne viceprimarul orașului Hârșova, pentru că așa au decis cetățenii acestui oraș, și nu voi ezita să-idemasc toate abuzurile și ilegalitățile“, se arată într-un comunicat semnat de Ionel Dia.