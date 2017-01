Ceață pe autostrada A2 București - Constanța

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București - Constanța, între kilometri 12 și 193, se circulă îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind sub 50 de metri. Pe drumurile care tranzitează județele Alba, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Vaslui și Iași se semnalează ceață, care variază ca și densitate. Din această cauză, vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri, și local, sub 50 de metri, scrie Agerpres.

În județul Giurgiu, sunt afectate de ceațăDN5 și DN6. Vizibilitatea variază între 50 și 100 de metri.