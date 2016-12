Ceauşescu a dat “şah-mat” URSS

WikiLeaks, fondată de australianul Julian Assange, a provocat, de-a lungul ultimilor ani, un scandal de amploare internaţională prin publicarea a sute de mii de documente guvernamentale cu caracter “secret”. Assange spunea că misiunea WikiLeaks a fost de a \"produce o societate mai dreaptă, bazată pe adevăr\". Ieri, site-ul Wikileaks a publicat peste 1,7 milioane de documente diplomatice şi ale serviciilor de informaţii americane, care datează din anii \'70. Printre acestea se găsea un mesaj diplomatic trimis pe 24 mai 1974 de către ambasadorul american la Bucureşti, Harry G. Barnes, spre Departamentul de Stat american, spre ambasada SUA din Sofia şi spre cea de la Moscova. Mesajul relevă faptul că oficiali din cadrul regimului Ceauşescu discutau despre posibilitatea integrării Bulgariei în Uniunea Sovietică şi despre formarea unui \"coridor\" între URSS şi Sofia pe teritoriul Republicii Socialiste România. În mesajul cu caracter \"secret\", ambasadorul Barnes preciza că \"zvonurile ar putea avea o eventuală acoperire în realitate şi le considerăm interesante în primul rând datorită rezonanţei pe care o au în cercurile politice din România\".

ŞAH-MAT LA URSS Într-o altă telegramă diplomatică a ambasadei americane de la Bucureşti este scris faptul că Ceauşescu a ţinut piept în 1973 presiunilor URSS de a trimite trupe în România în cadrul exerciţiilor militare care aveau loc sub egida Pactului de la Varşovia. Telegrama îl citează pe un anume \"consilier politic\" Bozianu, care descrie cum a reuşit Ceauşescu să spună un “nu” categoric oricăror “trupe străine\" pe teritoriul ţării noastre, folosindu-se de legile în vigoare. \"S-a reuşit să se dea şah-mat intenţiilor sovietice\", se arată în document. În acelaşi an, dar în decembrie, Donald Bramante, secretar I al ambasadei SUA la Bucureşti, scria că Ceauşescu şi-a scurtat vizita în SUA, din cauza nemulţumirii faţă de valoarea mică a împrumuturilor obţinute prin intermediul Washingtonului. Ceauşescu se aştepta să primească credite de trei sute de milioane de dolari, dar a primit doar zece milioane. În acelaşi an, ambasadorii americani informează despre o tentativă de asasinare a lui Ceauşescu. Oficialii recunosc că informaţia se bazează mai mult pe zvonuri, însă menţionează că asasinarea ar fi eşuat din cauza incompetenţei autorilor care ar fi acţionat “cârpit” şi nu datorită “muncii iscusite a Securităţii”.