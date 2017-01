CEC a rămas în proprietatea statului

Comisia pentru privatizarea CEC a refuzat oferta financiară îmbunătăţită depusă de către National Bank of Greece, singurul investitor rămas în cursa pentru privatizarea CEC, după ce OTP Bank Ungaria s-a retras. "Decizia unanimă a Comisiei de privatizare a CEC a fost stoparea procesului de privatizare conform prevederii din strategia de privatizare", a declarat, ieri, ministrul finanţelor şi preşedintele Comisiei, Sebastian Vlădescu, după ce a fost deschisă singura ofertă financiară îmbunătăţită depusă de către National Bank of Greece. Potrivit strategiei de privatizare, statul poate decide, în orice moment, întreruperea procesului de privatizare. "Preţul oferit a fost de aprox. 560 de milioane de euro pentru pachetul de acţiuni de 69,9%. Suma este sub ceea ce ne-am aşteptat şi sub multiplicatorul oferit în cazul BCR. În următorii doi ani procesul nu va mai fi reluat", a precizat Vlădescu. Ministrul Finanţelor va prezenta soluţii pentru îmbunătăţirea managementului CEC, "astfel încît CEC, care are pe lîngă valenţele de ordin economic şi valenţe spirituale şi sentimentale, să devină o instituţie bancară solidă de care România şi românii să se mîndrească încă o sută de ani". Statul român nu va renunţa la ideea de a privatiza CEC, dar, după cum a menţionat Vlădescu, procesul va fi reluat pe alte baze. "Şi în cazul BCR primele încercări au fost nereuşite, dar după ce s-au făcut alianţe strategice, după cîţiva ani, rezultatul a fost cel pe care îl cunoaşteţi", a afirmat Vlădescu.

Nefinalizarea procesului de privatizare a fost cauzată, potrivit ministrului finanţelor, de lipsa de interes din piaţa bancară pentru achiziţii şi de poziţia mai puţin solidă a CEC din ultima vreme. În faza finală pentru privatizarea CEC au rămas băncile OTP Ungaria şi National Bank of Greece care urma, ieri, să depună oferte financiare îmbunătăţite. OTP Bank s-a retras din cursă, în ultimul moment, şi nu a mai depus oferta financiară îmbunătăţită. Singura ofertă a NBG de 560 de milioane de euro a fost refuzată de către Comisia de privatizare. Statul român, reprezentat prin MFP, a scos la vînzare pachetul majoritar de 69,9% din acţiunile CEC. Contravaloarea a 9,9% din pachetul scos la vînzare va fi transferată Fondului Proprietatea. Alte 5% din acţiuni vor fi vîndute foştilor şi actualilor angajaţi ai CEC, iar restul de acţiuni va fi tranzacţionat pe piaţa de capital. Preţul oferit pentru pachetul majoritar a fost decisiv pentru alegerea cumpărătorului.