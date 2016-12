„CEC Bank are nevoie de o majorare de capital, indiferent sub ce formă”

CEC Bank are nevoie de o majorare substanţială de capital, indiferent sub ce formă, pentru a se menţine în pas cu piaţa bancară, a declarat preşedintele băncii, Radu Gheţea. „Dacă se doreşte ca banca să aibă în continuare un cuvânt de spus în sistem, atunci va trebui majorat capitalul. Deocamdată avem posibilitatea să mai capitalizăm profiturile din următorii doi ani. În strategia pentru perioada 2007 - 2011 s-a stabilit o majorare de capital cu 2,4 miliarde lei. Până acum, am ajuns la o majorare de 400 milioane lei”, a precizat Gheţea. El a mai spus că una dintre acţiunile care ar urma în mod natural, respectiv implementarea unui sistem informatic performant, a fost amânată tocmai pentru a nu afecta capitalurile băncii. „Sistemul informatic este unul dintre obiectivele pe care trebuie să le abordăm în perioada următoare, dar depinde şi de majorarea capitalului social”, a declarat Gheţea. Recent, premierul Emil Boc a spus că guvernul nu susţine privatizarea CEC Bank. Guvernanţii au declarat însă că vor încerca să majoreze capitalul CEC Bank prin atragerea unor investitori instituţionali, după modelul utilizat în urmă cu şase ani la privatizarea BCR. Statul a încercat să vândă CEC în urmă cu câţiva ani, dar procesul de privatizare a fost oprit în decembrie 2006, întrucât fusese depusă o singură ofertă, de către National Bank of Greece, cu o valoare considerată prea redusă (560 milioane euro).