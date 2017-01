CEC, partener în dezvoltarea afacerilor pe plan local

La un an de la restructurarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni (CEC), noua conducere a instituţiei bancare a demarat un turneu prin marile oraşe ale ţării, avînd ca scop prezentarea produselor oferite mediului de afaceri. Prezent ieri la Constanţa, preşedintele CEC, Eugen Rădulescu, a subliniat potenţialul economic ridicat pe care îl are oraşul de la malul mării, potenţial ce trebuie fructificat la maximum. “Obiectivul urmărit este cunoaşterea reciprocă mai bună, astfel încît banca să ofere potenţialilor săi clienţi produse şi servicii bancare adaptate cerinţelor acestora, iar clienţii să perceapă CEC ca pe un veritabil partener de afaceri. Deşi, în mod tradiţional, CEC şi-a orientat activitatea către perosnale fizice, mai ales cu produse de economisire, în prezent instituţia şi-a diversificat portofoliul de produse şi servicii, inclusiv prin dezvoltarea gamei destinate persoanelor juridice. Constanţa este o zonă care se dezvoltă exploziv”, a adăugat Rădulescu. La rîndul său, vicepreşedintele coordonator al Diviziei Corporate din cadrul CEC, Gabriela Tudor, a precizat că întîlnirile regionale vizează dezvoltarea colaborării cu întreprinderile mici şi mijlocii, dar şi cu societăţi comerciale medii şi mari şi administraţii locale. “Ţinta noastră o reprezintă IMM-urile, întrucît pe acest segment există o nişă de piaţă foarte puţin exploatată. Constanţa nu are o astfel de problemă, dar există localităţi, cum este cazul Topraisar, unde sîntem prezenţi doar noi”, a mai precizat Gabriela Tudor. Ea a precizat că, la un an de la restructurarea unităţii, CEC deţine un portofoliu de credite acordate de 2,5 miliarde de lei noi, ceea ce reprezintă 42% din total bilanţ, în condiţiile în care s-a pornit de la 12%. De asemenea, volumul creditelor acordate persoanelor fizice s-a majorat de peste opt ori. Dacă la nivelul sistemul bancar volumul creditelor acordate a crescut cu 40%, CEC a înregistrat o creştere de 400%, zilnic fiind acordate credite de 6-7 milioane de lei noi persoanelor fizice, şi de 5-6 milioane de lei noi persoanelor juridice. Una dintre problemele cele mai importante cu care s-a confruntat CEC a fost informatizarea băncii. În opinia lui Rădulescu, sistemul informatic era extrem de slab, însă după realizarea de investiţii, această problemă a dispărut, iar rezultatele au început să apară: “Procesul este foarte complicat şi încă mai avem puţin de lucru la acest capitol. Cu toate acestea sîntem pe drumul cel bun. Vrem să oferim servicii de calitate şi celor avuţi, dar şi celor mai puţin avuţi. În concluzie vrem să satisfacem o gamă cît mai largă de clienţi, să obţinem o rentabilitate decentă şi să devenim o bancă eficientă în sistemul bancar”.

Rădulescu a mai spus că restructurarea băncii a avut rezultate pozitive, iar ieşirea pe piaţă cu vînzarea exclusivă de produse bancare competitive a adus CEC un plus în portofoliu, deţinînd peste 3,1 milioane de clienţi. La rîndul său, directorul sucursalei constănţene a CEC, Iulian Stoian, a explicat celor prezenţi faptul că instituţia încearcă, permament, să ofere servicii de calitate tuturor clienţilor: “În agricultura constănţeană, necesarul de finanţare este imens, însă nu îi putem satisface pe toţi. Şi asta întrucît întreprinzătorii privaţi din agricultură sînt oameni de bună credinţă, oameni care vor să facă ceva, dar, din păcate, situaţia economică din evidenţe este mai puţin favorabilă şi, de multe ori, nu te ajută să acorzi o finanţare. Am convingerea că sucursala Constanţa va deveni un jucător însemnat pe piaţa bancară, şi cînd spun asta mă bazez pe colegii mei care vor adopta o atitudine deschisă şi de întîmpinare a clienţilor, a bussinesului constănţean”. Potrivit datelor prezentate de conducerea instituţiei de credit, bănci ca HVB sau Bancpost au fost devansate de CEC în ceea ce priveşte cota de piaţă. Astfel, dacă la sfîrşitul anului trecut CEC se situa pe locul 7 în sistemul bancar românesc, la 31 martie 2006 banca se clasa pe locul 5, cu o cotă de piaţă de 5%. “În urmă cu un an, cînd am preluat funcţia de preşedinte, am spus că obiectivul meu este ca CEC să se situeze pe primele trei locuri într-o perioadă de trei pînă la cinci ani. După un an, sîntem pe locul cinci”, a mai arătat preşedintele CEC. În ceea ce priveşte procesul de restructurare al CEC, Rădulescu a promis că nu va mai avea loc nici o concediere colectivă, dar că vor mai exista unele plecări naturale, precum şi o serie de externalizări a unor servicii.