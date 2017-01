CEC reduce dobânzile la credite

CEC Bank, deţinută de stat, reduce de la 1 aprilie dobânda la creditele în lei şi euro pentru populaţie şi firme cu până la 1,5 puncte procentuale, pe fondul ajustării acestora la condiţiile pieţei, a anunţat, ieri, banca. Astfel, la creditele în lei, dobânda de bază se reduce, de la 11,25%, la 9,90% pe an pentru populaţie şi cu 1,5 puncte procentuale pentru firme, de la 11,40%, până la 9,90% pe an, se menţionează în comunicat. La creditele în euro, dobânda de bază pentru populaţie şi firme va fi redusă cu 0,35 puncte procentuale, de la 7,25%, la 6,90% pe an. Aceste reduceri vor fi aplicate tuturor clienţilor care au prevăzută dobânda de bază Prime Rate în contractele de credit semnate cu banca.