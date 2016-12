CEC reduce dobînda de bază la creditele în lei

CEC Bank va reduce de luni dobînda de bază pentru creditele în lei cu 0,25 puncte procentuale, de la 11,5% la 11,25% pe an pentru populaţie şi cu 0,50 puncte procentuale pentru companii, respectiv de la 11,9% la 11,4% pe an, a anunţat, vineri, banca. Astfel, clienţii persoane fizice care au luat credite de consum în monedă naţională de la CEC Bank vor beneficia de reducerea dobînzii, dar şi cei cu credite imobiliare de tipul credit punte sau împrumuturi pentru cumpărarea de locuinţe, construirea de locuinţe, modernizare şi reparare, consolidarea locuinţelor sau cumpărarea de terenuri. Totodată, dobînda de bază pentru creditele în lei destinate refinanţării, precum şi pentru creditul Super consum va fi redusă în mod similar. De asemenea, începînd de luni, CEC Bank va reduce şi dobînzile pe care le plăteşte la depozitele noi atrase de bancă. Soldul creditelor acordate de CEC Bank a ajuns la 9,1 miliarde lei (2,2 miliarde euro) la finalul trimestrului III, în creştere cu 11,2% faţă de finalul lui 2008, în timp ce soldul depozitelor atrase de bancă a sporit cu 16% în primele nouă luni, pînă la 13,1 miliarde lei, a anunţat banca. Faţă de nivelul înregistrat la jumătatea acestui an, de 8,87 miliarde lei, soldul creditelor CEC Bank a crescut cu circa 2,6%. La finalul anului trecut, CEC Bank avea un volum de credite de 8,14 miliarde lei.