CEC se capitalizează, dar nu este de vînzare!

Senatorii din Comisia economică au avizat favorabil ordonanţa de majorare a capitalului social al CEC Bank, ei decizînd, în unanimitate, să recomande ca instituţia de credit să nu fie privatizată \"în perioada următoare\", minimum cinci ani, opinie susţinută şi de preşedintele CEC Bank, Radu Gheţea. Senatorii au dezbătut, ieri, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC Bank, în două tranşe, cu 900 milioane de lei, la dezbateri participînd şi preşedintele instituţiei bancare. Recomandarea neprivatizării CEC în următorii cinci ani a fost făcută de senatorul PC, Dan Voiculescu, care a motivat şi de ce trebuie aplicată o astfel de măsură: \"Noi am mai făcut minuni din acestea - am băgat bani în fel de fel de instituţii româneşti după care le-am vîndut şi, cînd ne-am uitat mai atent în desagă, am văzut că inclusiv investiţiile pe care le-am făcut în ultimii cîţiva ani nu puteau fi recuperate din preţul de achiziţie”. La rîndul său Gheţea a spus că “ar fi o mare greşeală ca CEC să meargă pe privatizare\", în condiţiile actuale, cînd, practic, \"nu există piaţă pentru aşa ceva\". În acest moment ar trebui clar dat mesajul că nu este la vînzare o asemenea instituţie\", a subliniat preşedintele CEC Bank. El a mai menţionat că, în acest moment, privatizarea băncii este întreruptă, dar legea de privatizare este încă în vigoare şi că o eventuală recomandare a senatorilor va trebui să vizeze perioada în care această întrerupere se va menţine. Pe de altă parte, Gheţea a spus, în cadrul dezbaterilor, că banca pe care o conduce a fost o bancă de economii care se urmăreşte să fie transformată în bancă comercială. El a arătat că pentru acesta e nevoie de \"foarte multe eforturi, de investiţii în schimbarea imaginii băncii şi de a aduce capitalul băncii la un nivel care să îi permită să se înscrie în rîndul băncilor comerciale\". Preşedintele CEC Bank a negat zvonurile potrivit cărora majorarea de capital va fi folosită în campania de schimbare a imaginii băncii. \"Nu are nicio legătură majorarea capitalului cu schimbarea imaginii băncii, acţiune care se face cu fonduri pe care banca le poate împrumuta sau le are deja la dispoziţie\", a subliniat el. Gheţea a adăugat că, în prezent, cota de piaţă la creditare a băncii este de 3,5%, nivel care va creşte spre 5-6%, avînd în vedere ritmul de creditare şi sursele de care va dispune CEC, inclusiv aceste 900 de milioane de lei prevăzute de ordonanţă. \"900 de milioane, dacă mergem în ritmul acesta, în trei luni i-am dat, dar faptul că ei se rulează ne dă un atu extraordinar în competiţia cu celelalte bănci\", a arătat Gheţea.