CECCAR aşteaptă raportările contabile

În luma martie a acestui an, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului un protocol de colaborare având ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare în vederea desfăşurării activităţii de depunere a situaţiilor financiare anuale. Practic, prin acest protocol, membrii CECCAR pot depune situaţiile financiare prin intermediul filialelor Corpului. Datorită faptului că, din acest an, raportările contabile se depun doar la Oficiul Registrului Comerţului şi că în perioada în care se apropie termenul limită aglomeraţia este la ordinea zilei, conducerile celor două instituţii au stabilit, iniţial, ca aceste documente să se transmită electronic. „Deşi s-a făcut o campanie în acest sens, puţini membri CECCAR au achiziţionat semnătură electronică, motiv pentru care s-a luat hotărârea de a se primi raportările contabile şi acelor membri care nu au semnătură electronică, pentru a se evita aglomeraţia la Registrul Comerţului, în apropierea termnului limită de depunere a acestor documente. Filiala CECCAR Constanţa primeşte la sediul său, până la 27 mai, între orele 10.00 şi 15.00, toată documentaţia, urmând ca noi să ne ocupăm de transmiterea bilanţurilor contabile la Registru. Este vorba de cererea de depunere a situaţiilor financiare semnată; situaţiile financiare semnate şi parafate de persoanele în drept conform legii; documentele anexă la bilanţurile contabile; dovada achitării taxei de registru”, a declarat preşedintele CECCAR - Filiala Constanţa, Ştefan Mihu. El a adăugat că acei membri care nu şi-au achiziţionat semnătură electronică se mai pot adresa instituţiei, care poate efectua comenzi centralizate, cu un cost redus de aprox. 50% pentru fiecare persoană în parte. CECCAR - Filiala Constanţa are în prezent 1.350 de membri activi, dintre care 250 sunt societăţi comerciale, iar diferenţa este reprezentată de experţi contabili şi contabili autorizaţi. Termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare de către agenţii economici este 31 mai. Potrivit unor noi reglementări, începând de anul acesta, firmele vor depune bilanţurile anuale doar la Oficiul Registrului Comerţului. Până în 2009, societăţile comerciale trebuiau să înregistreze bilanţurile contabile atât la Fisc, cât şi la Registrul Comerţului.