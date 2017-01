Cecilia Ştefănescu îşi lansează noul roman, „Intrarea Soarelui\"

„Intrarea soarelui\", cel de-al doilea roman al Ceciliei Ştefănescu, care a debutat cu volumul „Legături bolnăvicioase\", ecranizat de Tudor Giurgiu, va fi lansat, astăzi, de la ora 18.00, la Librăria Cărtureşti, în prezenţa autoarei. Alături de Cecilia Ştefănescu, vor lua cuvîntul la lansare şi scriitorii Mircea Cărtărescu, Ion Manolescu şi T.O. Bobe.

Este, „fără îndoială, un roman de dragoste - în care am topit puţină dragoste din literatura română\", spune Cecilia Ştefănescu despre această nouă carte, publicată în decembrie, la Editura Polirom.

Cecilia Ştefănescu s-a născut pe 6 iulie 1975. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti şi are un master în teoria literaturii şi literatură comparată la aceeaşi facultate. Şi-a început activitatea literară la cenaclul „Litere\", condus de Mircea Cărtărescu. A debutat cu romanul „Legături bolnăvicioase\", apărut în două ediţii (Editura Polirom, 2006, şi Editura Paralela 45, 2002). Romanul a apărut, de asemenea, în Franţa, la editura Phébus, în 2006 şi a fost ecranizat, în regia lui Tudor Giurgiu. Filmul cu acelaşi nume a fost selecţionat în secţiunea Panorama a Festivalului de Film de la Berlin şi la festivalurile de la Kalovy Vary şi Chicago, rulînd în peste 20 de ţări. În 2005, Cecilia Ştefănescu a participat, alături de alţi 11 scriitori din România, la Les Belles etrangères, manifestare organizată de Centre National du Livre şi Ministerul Culturii din Franţa şi dedicată, în acel an, României. Scriitoarea a susţinut lecturi publice în Franţa, Germania, Spania, Elveţia, Polonia şi Austria. În 2007, a beneficiat de o rezidenţă de creaţie oferită de Primăria din Paris. Scriitoarea mai are texte publicate în volumele colective „Ferestre 98\" (Editura Aristarc, 1998), „Tescani 40238\" (Editura Image, 2000) şi „Poveşti erotice româneşti\" (Editura Trei, 2007).