Ceferist suspectat de furt de motorină

Ofiţerii Serviciului Regional de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa îl cercetează în libertate pe Cornel Buzoean, de 53 ani, din Constanţa, revizor de locomotivă în cadrul Depoului CFR Palas, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii spun că l-au prins pe Buzoean, joi seară, în jurul orei 18.00, în momentul în care ieşea pe poarta depoului la volanul maşinii personale. Poliţiştii au percheziţionat portbagajul autoturismului şi au descoperit zece bidoane din plastic pline cu motorină. „Aveam informaţii că în Depoul CFR Palas se fură frecvent motorină şi am demarat cercetările. Suspiciunile noastre au dus către revizorul de locomotivă, pe care l-am monitorizat o vreme. Întrucât ştiam că pleacă de la serviciu cu o oră mai devreme de terminarea programului, pentru a evita un eventual control, pe 22 septembrie am mers la poarta depoului şi l-am oprit la ieşire. Am găsit în maşina sa 200 de litri de motorină”, a declarat cms. şef Traian Bureţea, şeful Biroului Investigaţii Criminale din cadrul SRPT Constanţa. Cornel Buzoean le-a spus anchetatorilor că ar fi luat combustibilul de la mecanicii de locomotivă. Poliţiştii verifică acum dacă ceferiştii trec pe foile de parcurs un consum mai mare de combustibil iar la sfârşitul zilei comercializează motorina rămasă. Ancheta este continuată de poliţişti în vederea stabilirii împrejurărilor în care a ajuns motorina în maşina ceferistului.