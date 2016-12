Ceferiştii ar putea declanşa conflictul de muncă

Deşi protestul de luna trecută al celor 6.000 de sindicalişti faţă de disponibilizările în masă din calea ferată nu a schimbat prea mult lucrurile, feroviarii nu sînt dispuşi să renunţe la deschiderea conflictului de muncă. În urma discuţiilor cu Ministerul Transporturilor, sindicatele feroviare au fost de acord să renunţe la sporuri şi ore suplimentare, chiar au acceptat să renunţe la circa 3.700 de lucrători care pot ieşi la pensie, însă nu au vrut să audă nici în ruptul capului de concedieri colective. Motivate de faptul că în acest moment în calea ferată nu mai există un Contract Colectiv de Muncă valabil, sindicatele feroviare ar putea deschide luna viitoare, oficial, conflictul de muncă. Preşedintele Uniunii Sindicale „Feroviarul” Constanţa, Vasile Anghel, susţine că liderii din toată ţara vor avea o nouă întîlnire cu ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, iar în caz de eşec la negocieri, sînt pregătiţi să înceapă procedurile pentru declanşarea conflictului de muncă. “Au fost discuţii pentru o eventuală deschidere a procedurilor încă din această lună, dar sindicatele au decis că trebuie să mai încercăm încă o dată varianta negocierilor. Ne-am făcut treaba şi am informat oamenii despre posibilitatea organizării unor noi proteste, dar trebuie să vedem ce se rezolvă la negocieri. Cred că sindicatele din calea ferată ar fi trebuit să treacă la măsuri mult mai directe, mai ales că am acceptat şi pensionarea celor aproape 3.700 de salariaţi, acum însă putem începe procedurile abia luna viitoare”, a declarat Anghel. Liderul sindical constănţean susţine că lucrătorii feroviari au de partea lor lipsa unui Contract Colectiv de Muncă, ceea ce înseamnă că autorităţile feroviare nu pot reclama în instanţă o eventuală deschidere a conflictului la nivel de ramură. “Am rămas fără Contract Colectiv de Muncă de acum două luni, aşa că am putea începe foarte repede toate procedurile. Pe de altă parte, chiar dacă vor invoca Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură transporturi sau unităţi pe calea ferată, nu poate fi contesatt dreptul nostru de a taxa lipsa de seriozitate a celor care ne conduc”, a completat Vasile Anghel. Potrivit Ministerului Transporturilor, din cei 3.500 - 3.700 de feroviari care vor fi pensionaţi, peste 900 sînt de la CFR Călători, 1.300 de la Marfă şi 1.400 de la Infrastructură.