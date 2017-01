Ceferiştii au renunţat la proteste după ce au obţinut salariul minim de 540 lei

Anul electoral 2008 poate fi considerat de departe unul al marilor mişcări sindicale. Ajunşi la capătul răbdării din cauza vieţii tot mai grele, salariaţii români s-au săturat să mai creadă în promisiunile mincinoase ale unei Puteri incompetente. După frămîntările angajaţilor din Sănătate şi Educaţie, bugetarii din cercetare au început anul cu ameninţări de declanşare a protestelor de stradă. Dacă sanitarii au renunţat la grevă imediat ce Executivul le-a acordat creşterile salariale promise, ceferiştii au reacţionat şi, în prima zi a lunii februarie, au blocat traficul feroviar printr-un protest spontan de trei ore. Cum negocierile dintre sindicate, Ministerul Transporturilor (MT) şi cele trei administraţii feroviare - Infrastructură, Călători şi Marfă - au eşuat lamentabil, peste o lună, pe 6 martie, ceferiştii au paralizat activitatea pe majoritatea magistralelor româneşti. Protestul celor 50.000 de lucrători feroviari s-a concretizat prin pagube de milioane de lei şi zeci de mii de călători transformaţi peste noapte în „calul de bătaie” al unui conflict surd. După aprobarea, de către Executiv, a primei oferte salariale pentru stingerea conflictului, ceferiştii nemulţumiţi au ameninţat cu boicotarea summit-ului NATO de la Bucureşti. Scăpaţi de tentativa de sabotare a mitingului şi a marşului de protest din Capitală, feroviarii au lăsat să se înţeleagă faptul că sînt dispuşi să renunţe la proteste dacă Executivul acceptă un salariu minim de 540 de lei. Astfel, ceea ce părea un deziderat imposibil de realizat la începutul protestelor din acest an, mai ales că statul a inclus sistemul feroviar pe lista domeniilor cu datorii la buget şi a refuzat orice majorare salarială peste 10%, a devenit realitate ieri. În urma negocierilor dintre reprezentanţii MT, sindicalişti şi administraţiile feroviare, autorităţile au acceptat un salariu minim la 500 lei, de la 1 martie, şi de 540 lei, de la 1 iulie. „Actele adiţionale la contractele colective de muncă vor fi semnate cît mai curînd, iar sindicaliştii noştri au fost deja anunţaţi să nu mai vină spre Bucureşti, pentru că mitingul a fost suspendat. Dacă ministerul nu se ţine de cuvînt, conflictul de muncă va fi redeschis, astfel că vom recurge din nou la grevă”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare - Comercial, Gheorghe Popa. Pe lîngă majorările salariale, sindicaliştii au mai discutat cu reprezentanţii MT şi despre măsurile de îmbunătăţire a funcţionării celor trei companii CFR. “Am protestat atît timp pentru a ajunge la această situaţie defavorabilă feroviarilor. Sînt nemulţumit pentru că, deşi noi am solicitat ca aceste majorări să fie aplicate de la începutul anului, administraţiile au acceptat solicitările noastre doar de la 1 martie. Este prea puţin faţă de ceea ce am dorit noi, dar este un compromis acceptat de sindicate şi pe care trebuie să îl acceptăm”, a declarat liderul Uniunii Sindicale Feroviarul Constanţa, Vasile Anghel.