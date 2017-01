Ceferiştii blochează România!

Condiţiile grele de lucru, refuzul conducerii de a încheia contractul colectiv de muncă pe 2011 şi disponibilizările anunţate pentru perioada următoare, i-au făcut pe angajaţii Companiei Naţionale de Căi Ferate şi Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători să declanşeze conflictul de muncă. „La nivelul celor două societăţi, contractul colectiv de muncă nu a fost încheiat. Am parcurs toţi paşii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, am mers chiar şi la conciliere la Ministerul Transporturilor dar, din păcate, nu am ajuns la nicio înţelegere”, a declarat liderul Uniunii Teritoriale a Sindicatelor Feroviare Constanţa, Gheorghe Spânu. În aceste condiţii, sindicaliştii din cadrul celor două companii feroviare au decis declanşarea conflictului de muncă, cu două greve de avertisment. Protestul sindicaliştilor a fost programat pe 16 martie, în intervalul orar 7.00 - 9.00. Data a fost aleasă pentru a coincide cu protestele anunţate de marile confederaţii sindicale din ţară, nemulţumite de modificările aduse de guvernanţi Codului Muncii. „Îi sfătuim pe constănţenii care au planuri pe 16 martie, în intervalul orar amintit, să îşi reprogrameze călătoria dacă au de rezolvat treburi urgente”, a precizat Gheorghe Spânu.

GREVA GENERALĂ, URMĂTORUL PAS. În cazul în care, nici după acest pas, cererile feroviarilor nu vor fi ascultate, sindicaliştii sunt decişi să declanşeze greva generală. Pe lângă neîncheierea contractului colectiv de muncă, ceferiştii sunt nemulţumiţi şi de lipsa investiţiilor în sistemul feroviar, care a dus la îngreunarea condiţiilor de muncă, transformând trenurile din România, din cel mai sigur, rapid şi economic mijloc de transport, în cele mai lente şi nesigure mijloace de transport.