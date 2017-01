Ceferiştii condiţionează încetarea protestelor de salariul minim de 540 lei

Sindicaliştii din calea ferată se vor întîlni, astăzi, la ora 11.00, la o nouă rundă de negocieri cu reprezentanţii companiilor feroviare, într-o ultimă încercare de dezamorsare a conflictului de muncă. Preşedintele Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare - Comercial, Gheorghe Popa, a declarat că discuţiile vizează problema majorărilor salariale pentru anul în curs. Liderul sindical susţine că, în pofida ameninţărilor cu mitinguri şi declanşarea grevei generale, protestele ar putea fi evitate dacă autorităţile acceptă un salariu minim pe ramură de 540 de lei. Popa a explicat că federaţia pe care o conduce nu va accepta o majorare sub 13%, mai ales că şi ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, a lăsat să se înţeleagă faptul că există şansa ca sindicatele să obţină această majorare. „Nu puteam accepta un salariu mai mic de 540 de lei, pentru că noi semnăm acum un contract care se va aplica pe tot parcursul anului şi nu vom putea negocia din nou, în iulie. Prin urmare, dacă am accepta un salariu mai mic, din iulie acesta ar fi din nou sub valoarea salariului minim la nivel naţional. Oricum, şi 540 de lei este o soluţie de compromis, dar eu am mandat de la membrii de sindicat să negociez această sumă”, a declarat Popa. El a mai spus că, în cazul în care reprezentanţii companiilor sînt de acord cu această majorare salarială şi dacă cele două părţi semnează şi un act în acest sens, sindicaliştii ar putea renunţa la marşul de protest, programat pe 26 martie în Bucureşti.