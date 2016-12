Ceferiştii intră în grevă la Paştele... Cailor!

Cînd în România cineva ameninţă cu protestele trebuie să te gîndeşti de două ori înainte de a lua lucrurile în serios. Pentru că cel mai adesea îndemnul sindicalist cu „hai s-o punem de-o grevă” nu se nimereşte în niciun fel cu scoaterea mulţimilor în stradă, ameninţarea rămîne doar o ameninţare. Nu fac excepţie de la această regulă nici pensionarii, cei care ameninţau la pichetarea naţională din 26 martie cu proteste pentru acest început de lună, nici sindicaliştii BNS, pregătiţi în declaraţii să atace Capitala la 10 aprilie, dar nici măcar ceferiştii. Lăsaţi pe drumuri printr-o disponibilizare cum nu a mai văzut calea ferată, feroviarii nu au trecut de la vorbe la fapte nici măcar atunci cînd şi-au găsit “naşu’”. Evident, nu vorbim despre temutul controlor de tren din alte timpuri, ci de ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, cel care a reuşit cum, necum, să tragă pe linie moartă peste 12.000 de salariaţi din sectorul feroviar. Deşi în urma negocierilor repetate şi eşuate cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor sindicaliştii au ameninţat cu declanşarea protestelor pînă pe 15 aprilie, se vede (încă o dată) treaba că pînă la la fapte este drum lung. Nu doar că liderii sindicali nu au reuşit să-l determine pe Berceanu să scoată de pe lista neagră măcar un angajat sau să semneze prelungirea Contractului Colectiv de Muncă pînă la sfîrşitul anului, dar se pare că negocierile le-au tăiat şi pofta de grevă. Dincolo de ieşirile de faţadă în care părţile beligerante îşi arată tot interesul faţă de soarta celor disponibilizaţi sau, după caz, incluşi în posibile programe de pensionare, liderii sindicali recunosc eşecul negocierilor cu Ministerul Transporturilor. “Am avut ieri (luni - n.r.) o întîlnire cu secretarul de stat Constantin Axinia, dar în zadar. Ministerul ne-a arătat clar că nu vrea să renunţe la concedierile în masă şi nu vrea să semneze Actul Adiţional la CCM, iar sindicatele că nu pot accepta o astfel de variantă. Cît priveşte situaţia protestelor de stradă, nu cred că se mai gîndeşte cineva la aşa ceva. Vine Paştele, oamenii aleargă după miel, cozonac şi ouă, aşa că nu cred că îi arde cuiva să iasă în stradă. Vom vedea ce va fi după 20 aprilie”, a declarat liderul Uniunii Sindicale “Feroviarul” Constanţa, Vasile Anghel. Chiar şi aşa, acesta susţine că şansele ca feroviarii să obţină ceva de la Radu Berceanu sînt aproape nule, mai ales că ministrul şi-a arătat dezinteresul total faţă de soarta transportului feroviar. “Ministrul Berceanu este interesat de transportul rutier, nu de calea ferată. Mai grav este că, deşi noi vorbim de soluţii în sistemul feroviar şi ei de disponibilizări, am ajuns în luna aprilie şi bugetul pe acest an încă nu a fost stabilit. Se repetă scenariul din 2008, cînd deşi nu erau deloc bani pentru infrastructura feroviară, nu puţini erau cei care mai aveau curajul să vorbească despre condiţii de transport sigure şi civilizate”, a completat Anghel.