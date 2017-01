Ceferiştii pot tranşa calificarea în primăvara europeană

Etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal îi poate asigura campioanei României, CFR Cluj, calificarea în primăvara europeană a Cupei UEFA. Un succes în partida cu Girondins Bordeaux, programată în această seară, de la ora 21,45, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”, îi distanţează pe clujeni la patru puncte de francezi. Ar fi un ecart practic imposibil de anulat pentru bordelezi, care mai au de jucat acasă cu Chelsea şi în deplasare la Roma. Un egal ar menţine suspansul pînă la ultima etapă, în timp ce o înfrîngere le-ar putea aduce gazdelor eliminarea din Europa! Jucătorii pregătiţi de Maurizio Trombetta mai pot spera însă şi la calificarea în optimile Ligii Campionilor, dar pentru asta aşteaptă şi rezultatele Romei. „E un meci deosebit de important pentru echipa noastră, la finalul căruia vom vedea în mare măsură pe ce loc ne vom clasa în această grupă. E un meci decisiv ca şi celelalte, pentru că între noi şi Bordeaux e doar un punct. Echipa e obosită din cauza ultimelor meciuri, dar putem spune că avem o zi în plus de recuperare faţă de francezi, care au jucat sîmbătă”, a declarat antrenorul italian, care nu îi va putea utiliza pe atacanţii Didi şi Ruiz, ambii accidentaţi, dar nici pe Trică, suspendat după eliminarea de la Bordeaux. „La începutul grupei am considerat că principalul nostru obiectiv este locul trei, dar o victorie cu Bordeaux ne-ar creşte şansele pentru locul 2. Totuşi, s-a acumulat oboseală în ultima perioadă”, crede portarul Eduard Stăncioiu. „Cheia meciului este să atacăm încă de la început. La Bordeaux am fost timoraţi în prima repriză. Mîine (n.r. - astăzi) e important să cîştigăm, nu să marchez eu”, a spus şi atacantul Yssouf Kone. „E obligatorie o victorie pentru noi în meciul cu Bordeaux. Dacă nu cîştigăm, atunci va trebui să batem pe AS Roma, dar e important să nu pierdem jocul cu francezii. Trebuie să luăm patru puncte din jocurile care au rămas pentru a ne asigura calificarea mai departe”, consideră preşedintele campioanei, Iuliu Mureşan.

Cu probleme de lot se confruntă şi Laurent Blanc, antrenorul echipei franceze. Abia revenit în poartă, chiar la partida tur cu CFR, portarul Ulrich Rame s-a accidentat din nou, fiind înlocuit în min. 22 al meciului de sîmbătă, 0-1 în campionat cu Nancy. Mijlocaşul Ducasse este şi el accidentat, însă în lotul francezilor revin Henrique şi Wendel. „Clujul e o echipă foarte bine organizată, are valoare, a lăsat o impresie foarte bună. Nu e obligatoriu să cîştigăm, dar dacă vom obţine victoria avem şanse reale de calificare. Vom avea o atitudine mai ofensivă decît la meciul tur”, a anunţat Blanc, fostul campion mondial şi european considerînd că echipa sa va lupta cu CFR şi Roma pentru ocuparea locului secund în grupă.

Formaţiile probabile - CFR Cluj (antrenor Maurizio Trombetta): Stăncioiu - Tony, Cadu, De Sousa, Pereira - Dani, G. Mureşan - Dubarbier, Peralta, Culio - Y. Kone; Bordeaux (antrenor Laurent Blanc): Valverde - Chalme, Henrique, Diawara, Jurietti (Placente) - Fernando Menegazzo, A. Diarra - Obertan (Gouffran), Gourcuff, Bellion - Chamakh (Cavenaghi). Arbitri: Massimo Busacca - Matthias Arnet şi Francesco Buragina (toţi din Elveţia).

Meciuri disputate:

Etapa 1: Roma - CFR 1-2, Chelsea - Bordeaux 4-0

Etapa a 2-a: CFR - Chelsea 0-0, Bordeaux - Roma 1-3

Etapa a 3-a: Bordeaux - CFR 1-0, Chelsea - Roma 1-0

Clasament Grupa A

1. Chelsea 3 2 1 0 5-0 7

2. CFR Cluj 3 1 1 1 2-2 4

3. AS Roma 3 1 0 2 4-4 3

4. Bordeaux 3 1 0 2 2-7 3

Au rămas de jucat:

Etapa a 4-a (4 noiembrie): CFR - Bordeaux, Roma - Chelsea

Etapa a 5-a (26 noiembrie): CFR - Roma, Bordeaux - Chelsea

Etapa a 6-a (9 decembrie): Chelsea - CFR, Roma - Bordeaux