Cehii vor să investească în judeţul Constanţa

O delegaţie de oameni de afaceri din Republica Cehă, formată din 49 de persoane, reprezentînd 36 de firme, a participat, ieri, alături de 80 de agenţi economici constănţeni, la parteneriatul de afaceri româno-ceh organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa şi Uniunea Industriei din Cehia, la Constanţa. În deschiderea evenimentului, conducerea CCINA a făcut o scurtă prezentare a judeţului, referindu-se atît la domeniile de activitate care au cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, dar şi la oportunităţile de afaceri existente prin poziţia geografică a judeţului. La rîndul său, prefectul Dănuţ Culeţu le-a explicat celor prezenţi că România va intra în UE la 1 ianuarie 2007, însă mult mai important este cum vor reuşi firmele româneşti să supravieţuiască în interiorul acestei Uniuni, avînd în vedere competiţia extrem de dură. Discuţiile au vizat şi proiectele de dezvoltare existente în diferite zone ale judeţului, inclusiv la nivelul municipiului. Prezent la manifestare, viceprimarul municipiului Constanţa, Nicolae Nemirschi, a subliniat importanţa dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre cele două state. El s-a referit la cîteva aspecte privind perspectiva municipiului în ceea ce priveşte dezvoltarea de proiecte: “Probabil că pînă în 2007 se va finaliza revizuirea Planului Urbanistic General al Constanţei, întrucît trebuie să ne pregătim, mai ales că legătura cu Bucureştiul se va face rapid, avînd în vedere că autostrada se va finaliza, probabil, în următorii doi ani, şi va apare o centură de ocolire a oraşului, ceea ce va redimensiona modul de amplasare a industriei în relaţia cu Portul Constanţa. Sînt convins că, în urma întîlnirilor dintre firmele româneşti şi cehe, oraşul Constanţa va constitui locul unde vor fi amplasate sediile viitoarelor companii care vor fi interesate să investească în această zonă. Toată această dezvoltare se va baza şi pe realizarea zonei metropolitane, întrucît Constanţa este o aglomerare urbană formată din 14 localităţi”. El a mai arătat că, din punctul de vedere al municipalităţii, există o deschidere totală pentru colaborări pe diverse proiecte, inclusiv cu firme de consultanţă pentru atragerea de fonduri structurale: “Administraţia este foarte interesată în acest domeniu, mai ales că avem un departament specializat în acest sens şi putem colabora foarte bine cu firmele cehe”, a încheiat Nemirschi. Parteneriatul de afaceri a continuat cu prezentările în plan economic făcute de membrii delegaţiei oamenilor de afaceri cehi.

“Nu tot ce a promis UE s-a şi întîmplat”

În opinia preşedintelui Uniunii Industriei din Republica Cehă, Jaroslav Mil, România este partenerul tradiţional şi important al Republicii Cehe. “După o perioadă complicată de transformare a economiei, în prezent, sfera industrială şi de afaceri din cele două ţări trece printr-o etapă de dezvoltare orientată la încadrarea lor între ţările europene dezvoltate. Firmele cehe sînt interesate să contribuie la această dezvoltare şi să aprofundeze colaborarea existentă pînă în prezent, să investească în domeniile energetic, infrastructură de transport, protecţia mediului înconjurător, comunicaţii, IT şi industria alimentară”, a adăugat Mil. Preşedintele Uniunii Industriaşilor din Cehia a subliniat faptul că aderarea la UE nu înseamnă numai lucruri pozitive şi că nu se va realiza tot ceea promite UE, dar că va împărtăşi României din experienţa acumulată în comunitatea europeană. “Odată cu aderarea la UE s-a observat o creştere a cifrei de afaceri, procedurile administrative s-au simplificat, dar nu tot ce a promis UE s-a şi întîmplat. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru o anumită discriminare din partea UE privind migrarea forţei de muncă, dar şi în alte domenii. Oricum, per ansamblu, părţile pozitive le domină pe cele negative” a explicat Mil. Şi ministrul Industriei şi Comerţului din Cehia, Petr Varva, a spus că aderarea la UE a condus la o evoluţie pozitivă a PIB. El a precizat că, anul trecut, economia a cunoscut o creştere de 6%, iar inflaţia s-a redus la 1,9%, astfel că în acest an se va înregistra o balanţă pozitivă între export şi import. Cehii au evidenţiat scăderea schimburilor de mărfuri dintre cele două ţări după 1990, dar şi-au manifestat interesul de a contribui la creşterea acestuia, în prezent situîndu-se la nivelul de aprox. un miliard de dolari. De asemena, cehii s-au mai arătat interesaţi să investească în finalizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, în proiecte de modernizare şi ecologizare a termocentralelor existente în România, precum şi de colaborări cu diferite ministere, autorităţi locale şi camerele de comerţ pentru dezvoltarea de oportunităţi de afaceri. Delegaţia oamenilor de afaceri l-a însoţit pe preşedintele Cehiei, Vaclav Klaus, într-o vizită oficială la Constanţa desfăşurată în perioada 10-12 iulie 2006.