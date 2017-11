Cei 800.000 de bolnavi de diabet din România au... 6 molecule noi

Șase molecule noi au fost introduse în acest an pentru tratarea diabetului, a declarat ministrul Sănătății, Florian Bodog, marți, în cadrul conferinței-dezbatere "Femeia, în contextul diabetului zaharat... Povești de viață", organizată de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România. "Programul Național de Diabet al CNAS consumă 960 de milioane de lei pe an în tratamentul a aproape 800.000 de pacienți. Ce am făcut în mandatul meu în ceea ce privește depistarea diabetului și în ceea ce privește tratamentul diabetului: așa cum știți, în programul de guvernare am avut prevăzut faptul că introducem molecule noi pentru a crește accesibilitatea pacienților și avem molecule noi introduse pentru diabet. Dacă nu mă înșel, în număr de șase, introduse toate în acest an. Aceste molecule nu au fost introduse în anii anteriori", a spus ministrul. MS accesează fonduri europene, în valoare de zece milioane de euro, pentru depistarea precoce a diabetului, dar și pentru depistarea persoanelor cu risc, gravide și copii, a mai spus el. "Dorim să operaționalizăm registrele de diabet care funcționează, să spunem, sporadic și neorganizat la nivelul României, funcționează doar la nivel local, motiv pentru care accesăm un grant european de 300.000 de euro pentru a avea un registru de diabet consolidat. Pe de altă parte, în acest an am crescut numărul de locuri la specialitatea diabet la rezidențiat pentru a aduce specialiști în domeniu. De asemenea, în afară de depistarea precoce, suntem preocupați de prevenție. (...) În noua lege a Sănătății, împreună cu colegii din Comisiile de Sănătate, lucrăm și la un capitol de prevenție care să permită finanțarea prevenției", a mai declarat ministrul Bodog.