Cei care au lucrat în condiţii grele se pot pensiona mai devreme

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, cu 263 voturi „pentru” şi 51 abţineri, propunerea legislativă potrivit căreia cei care au lucrat în condiţii grele se încadrează în grupa I de muncă şi se pot pensiona mai devreme. Deputatul PNL Cristina Pocora a afirmat, după vot, că proiectul reprezintă o formă de a repara “tăierea abuzivă marca PDL”. În replică, deputatul Cezar Preda a spus că PDL nu a tăiat nimic, ci “nu a dat la toată lumea”. Preda a spus că, din grabă, o categorie de persoane care ar fi trebuit să beneficieze de aceste reglementări nu beneficiază de ele şi că singura şansă pentru repararea situaţiei este să se solicite preşedintelui Băsescu retrimiterea legii la Parlament. Proiectul prevede reintroducerea grupei I de muncă, astfel încât cei care au lucrat în condiţii grele de muncă şi au stagiu complet de cotizare, pentru fiecare an lucrat, să se poată pensiona cu şase luni mai devreme, a spus Florin Iordache, preşedintele comisiei de muncă. Toţi reprezentanţii grupurilor parlamentare au susţinut acest proiect. Deputatul Kerekes Karoly a spus că UDMR a iniţiat acest proiect, care repară o greşeală comisă prin Legea pensiilor. Marian Neacşu a arătat că PSD a susţinut întotdeauna acest proiect necesar. La rândul său, Bogdan Ciucă (PC) a spus că în Galaţi sunt foarte multe persoane afectate şi că prin acest proiect se face un pas uriaş în repararea situaţiei. Cezar Preda (PDL) a menţionat că prin acest proiect nu se face dreptate până la capăt şi se îndreaptă o discriminare prin altă discriminare. Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect de lege. În 2 decembrie, premierul Victor Ponta declara că în ianuarie, când reprezentanţii FMI se vor afla la Bucureşti, Guvernul va discuta cu aceştia despre grupa de muncă pentru cei care au lucrat în condiţii grele, el menţionând că banii necesari sunt deja în bugetul pe 2014. “Am reuşit şi am pus bani în bugetul pe 2014. Nu există însă o discuţie finală, un acord final al partenerilor noştri internaţionali. În ianuarie, când sunt la Bucureşti, discutăm despre acest lucru. Ar fi o decizie corectă. Pe măsură ce reuşim, reparăm din nedreptăţile comise în 2010-2011 de către domnul Emil Boc şi banii îi avem în buget”, a spus Ponta. Şi ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că susţine proiectul prin care cei care au lucrat în condiţii grele se încadrează în grupa I de muncă şi se pot pensiona mai devreme, precizând că este vorba, la un calcul foarte estimativ, de 20.000 de persoane. “Susţin această iniţiativă legislativă, pentru că este vorba de o discriminare şi orice discriminare trebuie reparată, însă modul în care se va face această reparaţie, modul în care va fi aprobată şi forma în care va fi aprobată vor fi la latitudinea parlamentarilor”, a afirmat Câmpeanu.