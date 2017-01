Cei care au votat la referendum, complici la „lovitura de stat“

Aşa zisa „lovitură de stat“ a început să fie luată tot mai des în derâdere. Preşedintele UPSC, Stelian Sima, a anunţat, ieri, printr-un comunicat de presă, că membrii Uniunii se pun la dispoziţia organelor de cercetare penală pentru a răspunde în faţa legii pentru că au participat la referendum şi, mai mult, au votat pentru demiterea preşedintelui. „Suntem culpabili la „lovitura de stat” hotărâtă în Parlamentul României şi declanşată de USL. Aşadar, rog Ministerul Public să ia toate măsurile legale cu privire la cercetarea mea şi a membrilor UPSC pentru complicitate la „lovitura de stat”. Declar pe proprie răspundere că am votat cu toţii „da”, nu numai că am participat la vot”, a declarat Sima. El a explicat că este jenant… dar în acelaşi timp şi dureros „că am ajuns să trăim aceste momente incredibile, să vedem că democraţia în România a fost călcată în picioare, chiar subminată de însuşi preşedintele statului, prin simplul fapt că a cerut public şi a îndemnat în acelaşi timp toţi cetăţenii cu drept de vot să nu se prezinte la vot şi să boicoteze referendumul, spunând că este o „lovitură de stat”“. „Ce fel de preşedinte de stat este acela care îşi îndeamnă poporul să nu aplice un act civic, o responsabilitate civică şi democratică!? Oare îi era teamă de propriul popor!? Dacă da, de ce oare!?“, a întrebat Sima.