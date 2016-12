Cei care vor să călătorească în străinătate, informaţi prin spoturi radio-TV despre zonele de risc

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le recomandă posturilor de televiziune şi radio să difuzeze o serie de spoturi cu alerte de călătorie, prin care românii ce intenţionează să călătorească în străinătate să fie informaţi asupra zonelor de risc şi a potenţialelor pericole la care aceştia pot fi expuşi în respectivele zone. Instituţiile au semnat, vineri, un Acord de colaborare în vederea susţinerii unei campanii de difuzare pe posturile de radio şi televiziune a unor spoturi care vor conţine alerte de călătorie în situaţii de risc. Acordul a fost semnat de ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, şi preşedintele CNA, Răsvan Popescu, în cadrul unui eveniment la care a participat şi Christian Mititelu, membru al CNA. Acordul a fost încheiat la opt zile după ce, în şedinţa publică din 11 octombrie, CNA a aprobat solicitarea MAE de semnare a unui document. Titus Corlăţean a spus că acest acord are la bază un subiect de interes public şi care reflectă o practică internaţională în materie. \"(...) pentru că alertele pe care statul are obligaţia să le lanseze atunci când sunt situaţii de risc pentru cetăţenii proprii, atunci când vorbim de călătorii în străinătate, prezenţe în alte zone care sunt afectate de conflict sau de situaţii care pot genera riscuri, sunt nişte practici obişnuite şi am dori ca şi în cazul României să ne aliniem la aceste practici. Am dori să avem posibilitatea şi sprijinul CNA în primul rând pentru a lansa aceste alerte de avertizare către cetăţenii români care au intenţia să se deplaseze în zone afectate de risc, de conflict, prin intermediul posturilor publice de televiziune, respectiv radio şi, sperăm, ca şi posturile comerciale să se alăture acestor practici\", a spus Titus Corlăţean. El a mai spus că foarte mulţi români călătoresc în prezent în străinătate şi că aceste spoturi de avertizare sunt \"o necesitate în clipa de faţă\". \"Vorbim şi de o realitate, din păcate, care se manifestă tot mai pregnant în ziua de astăzi, nu doar state, ci în regiuni întregi care cunosc o perioadă mai frământată. Este de datoria statului român, de datoria MAE să reacţioneze, să avertizeze cetăţenii. Atunci când se întâmplă lucruri, românii trebuie să ştie că, dacă doresc să meargă într-o anumită zonă, trebuie să ştie la ce se expun şi că poate este mai bine să evite, cel puţin o perioadă, astfel de deplasări\", a explicat ministrul Afacerilor Externe. La rândul său, Răsvan Popescu, preşedintele CNA, a spus că, prin semnarea acestui acord, Consiliul se angajează să sprijine această campanie de informare a cetăţenilor români. \"Am formalizat această colaborare tocmai pentru ca informaţiile să ajungă în timp util la cei interesaţi. CNA va recomanda posturilor de televiziune şi radio să se implice în această campanie prin difuzarea acestor spoturi informative. Să nu uităm că audienţa cea mai mare o fac totuşi posturile comerciale. Nu vorbim aici de o obligaţie din partea lor, ci vorbim tocmai de o recomandare şi, sigur, fiind vorba de o campanie socială există prevederi în aşa fel încât aceste minute de publicitate non-comercială să fie scoase din limita de publicitate comercială de 12 minute pe oră la posturile private, respectiv 8 minute pe oră, la posturile publice\", a spus Popescu.

El a precizat că aceste spoturi de avertizare vor purta o menţiune specială, respectiv \"mesaj de interes public\", pentru a fi uşor identificate de telespectatori. În şedinţa publică din 11 octombrie CNA a aprobat cu unanimitate de voturi solicitarea MAE de semnare a unui acord de colaborare între cele două instituţii, în vederea susţinerii campaniei pe care ministerul intenţionează să o deruleze pentru informarea cetăţenilor români care doresc să călătorească în străinătate, asupra zonelor de risc şi a potenţialelor pericole la care aceştia pot fi expuşi în aceste zone.