“Cei de la ANI nu sunt întregi la minte”

Copreşedintele USL Crin Antonescu a declarat, luni seară, că cei de la conducerea Autorităţii Naţionale de Integritate nu sunt „întregi la minte” şi a punctat că „lumea nu a început şi nu se va termina” cu procurorul general Laura Codruţa Kovesi şi nici cu procurorul DNA, Daniel Morar: „Eu am curajul să îmi asum în termenii legii, în termenii constituţionali când vine sorocul, schimbarea conducerii, am mai spus-o, o repet, la DNA, la Parchetul General, la ANI, pentru că mai sunt şi alţi magistraţii în ţara asta, de toată isprava. Pentru că sunt enorme îndoieli în legătură cu relaţia acestor oameni cu anumiţi politicieni, cu preşedintele Băsescu, cu Monica Macovei”. El a subliniat că actuala Putere, atunci când se afla în Opoziţie, a fost timorată pentru că nu avea dreptul să deschidă gura „împotriva cuiva de la DNA pentru că înseamna că suntem părtaşii corupţiei, să nu suflăm ceva de ANI, deşi vedem ce se întâmplă, că se supără cineva la Bruxelles, să nu comentăm ceva din activitatea Parchetului General aflat sub conducerea lui Kovesi că ne sună ambasada americană. Ori toate aceste lucruri trebuie să le depăşim dacă mai vrem să facem politică”. (A.M.)