Cei de la Crima Organizată vor soluţiona dosarul lui Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu

Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a soluționat conflictul de competență dintre DIICOT și Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului General, referitor la dosarul penal care îl vizează pe avocatul Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu. Surse din cadrul DIICOT au precizat pentru dcnews.ro că șeful Ministerului Public a decis că în acest caz competența revine procurorilor de la Crima Organizată, unde dosarul s-a reîntors în vederea reluării anchetei. Reamintim faptul că, în dosarul avocatului Radu Pricop, două structuri de Parchet s-au declarat competente să soluționeze cauza. Acest conflict pozitiv de competență a fost soluționat de procurorul ierarhic superior, în cazul de față Tiberiu Nițu. Soluția procurorului general era așteptată de câteva luni, dar ea nu putea fi dată până nu se realiza expertiza dispusă în această cauză. Practic, dupa primirea expertizei solicitate de către Secția de urmărire penală și criminalistică și având în vedere concluziile acesteia, procurorul general a dispus trimiterea dosarului la DIICOT. Referitor la faptele din dosar, reamintim că, potrivit Biroului de presă al Parchetului General, la data de 26 mai 2014 procurorii au început urmărirea penală pentru mai mulți făptuitori, printre care se află și Radu Pricop, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, într-un dosar legat de restituirea unor terenuri. Presa a relatat că Radu Pricop a cumpărat, împreună cu alte persoane, de la urmașii familiei Brătienilor, drepturi de moștenire asupra unui teren. După ce a câștigat mai multe procese în instanță cu statul român, Radu Pricop și partenerii săi au obținut de la Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților o despăgubire de 10 milioane euro, folosind însă documente false, mai spun jurnaliștii. Dacă în dosarul de la Parchetul General se începuse urmărirea penală împotriva lui Radu Pricop, la DIICOT urmărirea penală era începută doar in rem, încadrările juridice fiind însă mult mai grave. Astfel, potrivit unui comunicat de presă, instituția a informat următoarele: "Pe rolul DIICOT - Structura Centrală există un dosar penal în care procurorii efectuează investigații privind retrocedări de terenuri din județul Argeș. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (pentru fapte) pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals sub înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, fapte prevăzute de art. 367, 297, 244 alin. 1 și 2, art 320, art 322 și art 323 Cod penal. În acest dosar, numitul Radu Pricop nu are calitatea de suspect sau inculpat".