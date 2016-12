Cei de la Luna Amară rămîn nişte perfecţionişti

Componenţii rebelei trupe clujene Luna Amară au decis să amîne lansarea videoclipului „Chihlimbar”. Clipul ar fi trebuit să fie prezentat în premieră, la Cluj-Napoca, pe 24 octombrie, iar motivul care a adus la această amînare constă în faptul că ceea ce ar fi trebuit să fie un videoclip era mai mult... o schiţă: „Această situaţie ingrată se explică astfel: proiectul a început de la o schiţă verbală şi cîteva planşe care promiteau mult. După care, fiecare dintre noi (n.r. cei din Luna Amară) şi-a făcut propriul scenariu privind acest clip, marele neajuns fiind lipsa unor sesiuni de lucru comune cu artistul, a unor prezentări preliminarii şi mai apoi, a unor prezentări graduale, pe măsură ce proiectul se dezvoltă. Aici, ambele părţi îşi poartă parte din vină. Date fiind aceste lucruri, am ajuns să vedem ce s-a lucrat cu două zile înainte de deadline, iar ceea ce se lucrase era mai mult o schiţă decît un proiect serios cu cap şi coadă. De aici înainte, nu e foarte greu de imaginat ce s-a întîmplat. Am reuşit să vedem clipul cu două ore înaintea începerii concertului, cînd prezentarea era deja demult anunţată, astfel că am fost obligaţi să înghiţim în sec şi… the show must go on. Din respect pentru voi şi aşteptările voastre, din dorinţa de a putea exprima cît mai coerent, cu o anumită sensibilitate şi un anumit simţ de răspundere din punct de vedere vizual piesa `Chihlimbar`, am hotărît să o luăm de la zero”, a explicat Nick Fagadar, vocalul formaţiei. Acesta îi roagă, totodată, pe fani să fie alături de membrii trupei şi să nu considere această întîmplare ca pe o infatuare de prost-gust.