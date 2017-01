Cei mai bine plătiți actori de televiziune

Jim Parsons, Kaley Cuoco şi Johnny Galecki, care joacă în serialul TV ”Teoria Big Bang / The Big Bang Theory”, sunt cei mai bine plătiţi actori de televiziune, potrivit unui top anual realizat de revista ”TV Guide”. Aceştia ocupă prima poziţie în top, câştigând, fiecare, câte un milion de dolari pe episod, plus profituri din participări în producţie. Pe locul al doilea în top se află Mark Harmon, actorul din ”NCIS”, cu un salariu de 525.000 de dolari pe episod, plus profituri din participări. El este urmat de Kevin Spacey, care interpretează rolul principal în serialul ”House of Cards”, cu un salariu de 500.000 de dolari pe episod, inclusiv onorariul de producător.

Topul 10 este completat de Mariska Hargitay (”Law & Order: SVU”, 400.000 de dolari pe episod), Patrick Dempsey şi Ellen Pompeo (”Anatomia lui Grey / Grey's Anatomy”, 350.000 de dolari pe episod), Julie Bowen (”O familie modernă / Modern Family”, 190.000 de dolari pe episod plus profituri din participări), Angie Harmon (”Jane şi Maura: Detectivi în Boston / Rizzoli & Isles”, 185.000 de dolari pe episod), Kate Walsh (”Bad Judge”, 175.000 de dolari pe episod), Kerry Washington (”Scandal”, 150.000 de dolari pe episod) şi Julia Louis-Dreyfus (”Vicepreşedinta / Veep”, 150.000 de dolari pe episod).

De asemenea, în acest top apare Jennifer Lopez, în calitate de jurat al emisiunii-concurs „American Idol“, de unde câştigă 17,5 milioane de dolari pe sezon, urmată de Howard Stern, membru în juriul emisiunii „America's Got Talent“, cu 15 milioane de dolari pe an. Totodată, Jon Stewart, gazda emisiunii „The Daily Show“ with Jon Stewart, are un salariu de 25 - 30 de milioane de dolari pe an, iar Matt Lauer, gazda emisiunii „Today“, câştigă 22 - 25 de milioane de dolari pe an.