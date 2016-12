Cei mai bogaţi 62 de oameni din lume au averi cât jumătate din locuitorii planetei

Primele 62 cele mai bogate persoane din lume deţin, de-acum, aproape tot atât cât jumătate din populaţia lumii, adică aproximativ 3,5 miliarde de persoane, anunţă organizaţia nonguvernamentală Oxfam într-un raport publicat luni. Bogăţia acestor 62 de persoane, dintre care 53 sunt bărbaţi, a crescut cu 44% începând din 2010, iar cea a celor 3,5 miliarde de persoane cele mai sărace a scăzut cu 41%, precizează Oxfam în acest studiu, publicat cu două zile înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos. Jumătate dintre aceşti... superbogaţi provin din SUA, 17 sunt din Europa, iar ceilalţi din ţări precum China, Brazilia, Mexic, Japonia şi Arabia Saudită. ”Lumea a devenit şi mai inegalitară, iar tendinţa se accelerează”, apreciază directoarea Oxfam International, Winnie Byanima.

Aproximativ 7.600 de miliarde de dolari deţinuţi de aceste persoane sunt plasaţi în paradisuri fiscale. În cazul în care s-ar preleva impozite din veniturile acestor bogaţi, ţările ar obţine anual cu 190 de miliarde de dolari în plus, a calculat Gabriel Zucman, profesor la Universitatea din California. Tot potrivit lui Zucman, care citează Oxfam, până la 30% din bogăţia totală a Africii este deţinută în paradisuri fiscale, ceea ce reprezintă pierderi de 14 miliarde de dolari pentru veniturile fiscale în fiecare an. ”Întreprinderile multinaţionale şi elitele bogate nu urmează aceleaşi reguli ca ceilalţi, refuzând să plătească taxe de care societatea are nevoie pentru a funcţiona. Faptul că 188 dintre primele 201 întreprinderi din lume sunt prezente în cel puţin un paradis fiscal arată că este timpul să se treacă la acţiune”, conchide Winnie Byanima.

