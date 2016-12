În Bucureşti îi găsim pe cei mai bogaţi directori de licee din România. Asta arată declaraţiile lor de avere. Ei fac bani de pe urma firmelor pe care le au, din diverse proiecte educative, dar şi din meditaţii. În clasament, directorii din Bucureşti sunt urmaţi de cei din Timiş, Braşov, Cluj şi Craiova. Chiar dacă salariile din învăţământ sunt mici, există şi profesori care ajung să câştige sume considerabile în fiecare lună. Asta pentru că fie deţin firme cu profil didactic, fie din meditaţii sau diverse proiecte cu profil educativ. Într-un clasament naţional, întocmit pe baza declaraţiilor de avere, pe primul loc în top se plasează dascălii din Bucureşti, cei mai înstăriţi dintre ei fiind directori de şcoli generale sau licee. Potrivit declaraţiei de avere, Andreia Bodea, actualul director al Colegiului „I.L. Caragiale“ din Capitală, are două terenuri de 7.000 de metri pătraţi, o casă de peste 300 de metri patrati şi un apartament cu patru camere, potrivit B1 TV. Directorul mai are economii în conturi şi bijuterii în valoare de 20.000 de lei. Directoarea de la Liceul „Caragiale“ este urmată în top de George Cazacu, directorul Colegiului Naţional „Sf. Sava“. Profesorul are patru terenuri de peste 20.000 de metri pătraţi, două apartamente în Bucureşti şi două case de vacanţă. Dascălul mai deţine, împreună cu soţia, două firme. Directorul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr“, Victor Ioan Nicolae, are şi el două apartamente în Capitală. Mai are şi patru conturi în valoare de peste 70.000 de lei. Anul trecut a încasat aproape 55.000 de lei din salariul de director, plus 8.800 de lei din drepturi de autor, după cum reiese din declaraţia de avere. La fel de înstăriţi sunt şi dascălii din Timiş, Braşov, Cluj şi Craiova.