Cei mai buni cântăreţi britanici

Marii câştigători ai ediţiei din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, desfăşurată miercuri seară, la 02 Arena din Londra, au fost Emeli Sande, Adele şi Ben Howard. Cântăreaţa scoţiană Emeli Sande a câştigat râvnitul premiu pentru Cel mai bun album, pentru ”Our Version of Events”, confirmându-şi statutul de favorită. În discursul de acceptare a premiului, Emeli Sande s-a referit la ea însăşi ca fiind ”un star pop foarte puţin probabil. Acesta este un album pe care l-am scris pentru că nu am avut încrederea de a spune aceste lucruri în persoană”, a spus cântăreaţa publicului. ”Our Version of Events”, albumul de debut al scoţienei, s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare. Emeli Sande a câştigat şi la categoria Cea mai bună cântăreaţă britanică solo.

Adele a luat premiul pentru Cel mai bun single, pentru tema muzicală a noului film din seria Bond, ”Skyfall”. Artista nu a venit însă la gală, trimiţând în schimb un mesaj pentru spectatori de la Los Angeles, unde se afla în repetiţii pentru decernarea premiilor Oscar, care va avea loc duminică. Cântăreţul şi compozitorul englez Ben Howard a câştigat două dintre statuetele Brit, la categoriile Cel mai bun artist britanic debutant şi Cel mai bun cântăreţ britanic solo. Premiul pentru Cea mai bună formaţie britanică a revenit grupului Mumford and Sons, la doar zece zile după ce al doilea album al său, ”Babel”, a fost numit Albumul Anului la premiile Grammy de la Los Angeles. Coldplay a învins celebra formaţie The Rolling Stones la categoria Cea mai bună trupă live. În semn de recunoaştere a succesului obţinut pe plan internaţional, grupul britanic One Direction a fost recompensat cu premiul Global Succes. Black Keys a fost numit Cel mai bun grup, Frank Ocean a câştigat la categoria Cel mai bun artist internaţional, iar Lana del Ray a fost aleasă Cea mai bună artistă internaţională.

Majoritatea premianţilor sunt aleşi de peste 1.000 de muzicieni, critici şi personalităţi din industria muzicală, iar câteva sunt decise de public. Statuetele din acest an au fost create de artistul Damien Hirst.