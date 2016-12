Cei mai buni DJ din lume vor mixa la Constanţa

O veste îmbucurătoare pentru toţi amatorii de petreceri estivale la malul mării: una dintre cele mai îndrăgite şi de succes formaţii de pe scena internaţională a muzicii electronice, Royksopp, va susţine un show, în premieră în România, la Constanţa! Foarte activă în plan concertistic, mai ales în centrul şi nordul continentului, celebra trupă de origine norvegiană va concerta, pe data de 7 august, pe plaja din dreptul complexului turistic Hanul Piraţilor din Mamaia. Evenimentul constituie doar una dintre atracţiile celei de-a treia ediţii a festivalului „The Mission Dance Weekend” - ce împlineşte, în 2010, un deceniu de activitate -, care se va desfăşura în perioada 6 - 7 august.

Pentru moment, Royksopp este primul mare nume anunţat în agenda petrecerii estivale. Pentru anul acesta, organizatorii ineditelor spectacole au anunţat că vor realiza o fuziune între cele mai importante trupe şi cei mai cunoscuţi DJ ai momentului, în cadrul unui show senzaţional de lumini, care va urmări să creeze o atmosferă de petrecere „extremă”.

Cei doi componenţi ai trupei care au pus bazele acestui proiect, în 1998, sunt norvegienii Torbjorn Brundtland şi Svein Berge. Situat, ca stil muzical, între electro şi synth-pop, acest duo s-a dovedit, încă de la început, o formulă de succes, fapt dovedit şi de unicele concerte care au urmat lansării albumului de debut. Astfel, primul album, intitulat „Melody A.M.”, a fost lansat şi s-a bucurat de succes în 2001. Discul a intrat imediat în toate topurile muzicale şi a câştigat premii precum MTV Europe Music Awards, categoria „Best Music Video” sau Brit Awards şi Spellemannprisen - echivalentul premiilor Grammy în Norvegia, unde au obţinut locul 1 la Best Pop Group. Continuând pe aceeaşi linie muzicală, în 2005, lansează cel de-al doilea album, „The Understanding”, urmat, în 2006, şi de un LP, „Röyksopp’s Night Out”, cu piese interpretate live.

Cel mai recent disc al duo-ului norvegian, intitulat „Junior”, a fost lansat la sfârşitul anului trecut şi, ca toate celelalte apariţii discografice, s-a bucurat de un succes imens, la ora actuală aflându-se, deja, la al treilea extras pe single.

Cei de la Royksopp au colaborat cu solişti precum Robyn, Lykke Li, Karin Dreijer Andersson (The Knife/ Fever Ray), Erlend Oye (Kings of Convenience/ The Whitest Boy Alive), Bjorn Torske sau Chelonis R Jones. După turneul mondial din acest an, trupa şi-a propus să lanseze al patrulea album, care se va numi „Senior”.

Aşa cum se ştie deja, „The Mission Dance Weekend” are loc anual, pe litoralul românesc al Mării Negre. Pe parcursul primelor două ediţii, în 2008 şi 2009, a reuşit să aducă pe scenă, în faţa publicului autohton, care a dansat până în zori, nume sonore ale muzicii internaţionale, precum: Fatboy Slim, Groove Armada, Tiesto, Armin Van Buuren, Sven Vath, Timo Maas, Roger Sanchez, Trentemoller live with band, Mylo şi Glenn Morrison. Evenimentele s-au remarcat şi prin numărul impresionant de petrecăreţi care au participat la aceste concerte, de aproximativ 44.000 de persoane.