Cei mai buni elevi reprezintă Constanța la olimpiadele naționale

Constanța nu este doar gazda unor olimpiade naționale în această săptămână, dar trimite și elevi inteligenți în competiție cu cei mai buni tineri din întreaga țară. 14 elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică au demonstrat cât de bine pregătiți sunt la discipline precum matematică, fizică, limba română, informatică și altele, cucerind cele mai înalte locuri la olimpiadele județene și reușind calificarea în etapele naționale. Andreas Casapu și Arif Ozturk, clasa a IX-a, și Mihnea Gafton, clasa a X-a, pregătiți de prof. Ali Cabas și Daniela Răvoiu, participă la Olimpiada națională de informatică, ce are loc la Târgoviște, în perioada 3 - 8 aprilie. Tot în domeniul informaticii, elevul clasei a XI-a Dragoș Șerban a obținut calificarea la Olimpiada de programare C-sharp, fiind primul pe nivelul clasei lui. La rândul ei, eleva în clasa a X-a Suher Abduraman, îndrumată de prof. Alina Mihalache și Mariana Căpităneanu, a obținut un rezultat excepțional de 118 puncte, cu care s-a calificat la Olimpiada națională de limba română, ce are loc la Târgu Mureș, în perioada 6 - 11 aprilie. Alexandru Oprea, de clasa a IX-a, merge pentru prima dată la Olimpiada națională de fizică, ce are loc la Vaslui. Colegul său Akan Mujdaba, deținătorul unui Premiu I la județeană, va merge pentru a doua oară consecutiv la națională. Elevii au fost îndrumați de prof. Victoria Olaru. Anul acesta a fost sezonul calificărilor la naționala de matematică pentru elevii Liceului Teoretic Internațional de Informatică, iar clasa a IX-a a venit cu cele mai spectaculoase rezultate. Milcu Ana Maria, Corcescu Tiberiu și Bâra Andrei au dominat clasamentul clasei a IX-a, iar alături de ei, Andreea Podașcă, clasa a X-a, a obținut, de asemenea, calificarea la naționala din București, din perioada 6 - 10 aprilie. Elevii au fost pregătiți de prof. Cristina Văcărescu și Mihai Bogdan. La fel ca în fiecare an, talentul, munca și efortul depus de elevii Liceului Internațional de Informatică la limba spaniolă și limba turcă au fost puse în valoare prin rezultatele obținute. Pregătită de prof. Elena Dorobanțu, Șermin Izet, clasa a IX-a A, a obținut un rezultat foarte bun, de 95 puncte, și calificarea la naționala de Limba spaniolă de la Baia Mare, iar Asan Selin, tot clasa a IX-a, pregătită de prof. Habil Yener, are șanse mari pentru un premiu la Olimpiada Națională de Limba Turcă de la Medgidia. Alături de ea va concura și Kuris Fatma Nur, clasa a XI-a, pregătită de prof. Sedat Uzer.