Cei mai buni karateka se înfruntă la „Dobrogea Karate Cup Maritimo“

Centrul Comercial Maritimo va fi sâmbătă, începând cu ora 10.00 (intrarea nr. 1), gazda celui mai important concurs de karate organizat la Constanţa în acest an. În premieră naţională, cei mai buni karateka din ţară se vor întrece pentru premiile puse în joc şi pentru mândria de a urca pe podium. În incinta Maritimo Shopping Center vor fi amplasate două suprafeţe specifice, unde vor concura cei aproximativ 400 de sportivi de la 17 cluburi din ţară. Constanţa va fi reprezentată doar de Clubul Sportiv Karate Dinamic, organizatorul evenimentului, cu 45 de sportivi înscrişi.

„Este o onoare pentru noi că am reuşit să găzduim acest eveniment. Mă bucur că vom avea aproximativ 400 de sportivi de toate categoriile. Ca centru comercial, am sprijinit mereu evenimentele sportive. Sunt un fan al karate-ului şi mă bucur că vor fi şi personalităţi din lumea acestui sport”, a declarat Sorin Drache, marketing manager la Maritimo Shopping Center. Se va concura la două probe, kata şi kumite, şi vor fi două sisteme de arbitraj. Participanţii au vârste cuprinse între 5 ani şi 40 de ani. La finalul întrecerilor vor fi oferite premii de către firmele care susţin competiţia, precum şi cupe şi medalii pentru cei mai buni sportivi. La acest concurs vor participa şi componenţii lotului naţional de juniori şi under 21 al României, care se pregăteşte pentru Campionatul Mondial de la Guadalajara (Spania), din luna noiembrie. „Chiar dacă evenimentul se va desfăşura într-un loc mai puţin tradiţional, sunt convins că deschiderea către public va fi chiar mai mare decât într-o sală. DJST sprijină sportul constănţean, iar Gabriel Popescu (n.r. - preşedintele CS Karate Dinamic) este un „alintat” al nostru, mai ales că a adus la Constanţa şi un Campionat European”, a precizat şi directorul adjunct al DJST Constanţa, Mihai Orzan.