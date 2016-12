Cei mai cunoscuți artiști, premiați la Gala Mamaia Music Awards

Cele mai apreciate vedete din industria muzicală românească participă în aceste zile la cea de-a patra ediție a Galei Mamaia Music Awards. Asociația Litoral - Delta Dunării este, pentru al doilea an consecutiv, partener al galei la care sunt așteptați turiștii și constănțenii interesați de vedetele muzicii românești. Cea mai așteptată gală a verii se va desfășura joi, 4 august, de la ora 20.30 și va începe odată cu sosirea vedetelor pe Covorul Roșu ce va fi amplasat în Piațeta Perla din Mamaia, unul dintre momentele principale al galei. Și în acest an, trofeul Mamaia Music Awards va fi înmânat de către Asociația Litoral - Delta Dunării, partener oficial, interesat direct de promovarea litoralului românesc, a stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță. Mamaia Music Awards face parte din calendarul de evenimente Mamaia Style al Asociației Litoral - Delta Dunării, eveniment finanțat din taxa de promovare a agenților economici din stațiunea Mamaia - Satul de Vacanță. Artiștii vor fi premiați pentru mai multe categorii, printre care Favorite Exotic Show, Favorite Radio, Special Activity, Favorite New Artist, Favorite Social Media, Favorite Artist, Favorite Mamaia Show, Fovorite Romanian Voice. Showul va fi susținut de Paula Seling, D.I.N.A.M.I.T.A., Seeya, Admiral C4C, Loulou, Mihai Trăistariu, Adrian Enache, Omar, George Rotaru, Roxana Cozma și Marcel Pavel.