Cei mai importanţi atleţi ai României vin la Constanţa

Atmosfera marilor competiţii de atletism soseşte pentru prima oară şi în oraşul Constanţa. Sub sloganul “Pe stadion nu se joacă doar fotbal”, Federaţia Română de Atletism a hotărât ca Stadionul “Farul” să fie gazda celei de-a 55-a ediţii a Campionatelor Internaţionale de atletism ale României. Ocazie importantă pentru constănţeni, invitaţi, pe 4 iunie, începând cu ora 18.00, să-i urmărească, pentru prima oară “live”, pe cei mai valoroşi atleţi ai României, dar pe şi o serie de sportivi din alte ţări. „Constanţa este un oraş care iubeşte sportul şi atletismul şi pentru că pista este renovată am decis, împreună cu DSJ Constanţa, să organizăm această ediţie aici. O ocazie bună de a inaugura aceste investiţii, mai ales cu ocazia desfăşurării Campionatelor Internaţionale, o competiţie foarte veche. Deja am ajuns la a 55-a ediţie. Este o competiţie importantă pentru atletismul românesc şi pentru atleţii noştri, pentru că în urma acestui campionat se va face selecţia, atât la masculin, cât şi la feminin, pentru echipa României care va concura la Campionatul European pe echipe, competiţie care va avea loc la Budapesta, între 19-20 iunie”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Române de Atletism, Gabriela Szabo, prezentă, ieri, la Constanţa, la conferinţa de presă organizată la Restaurantul “Sport”. „Este o premieră judeţeană să găzduim o competiţie atât de importantă. Este o onoare şi o valorificare a investiţiilor pe care Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Ministerul au făcut-o în 2009 pentru atletism”, a spus şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. În cadrul CI vor fi premiate cele mai bune performanţe stabilite în concurs, conform tabelei internaţionale de punctaj, seniorii urmând să fie răsplătiţi cu 1.000 de euro, în timp ce juniorii vor primi 500 de euro. Totodată, este a doua ediţie când o splendidă cupă este pusă în joc, trofeul urmând să rămână în posesia câştigătorului a trei ediţii consecutive. Anul trecut, întrecerea a fost câştigată de discobola Nicoleta Grasu (Dinamo Bucureşti - CS Farul), numele ei fiind inscripţionat pe trofeu, ca prima laureată. Cu ocazia Campionatelor Internaţionale se vor decerna şi următoarele trofee omagiale: “Lia Manoliu” - disc feminin; “Ioan Soter” - înălţime (masculin şi feminin), “Maria Cioncan” - 1.500 m feminin, “Constantin Craiu” - feminin, triplusalt, 100 m, 400 m, 3.000 m obstacole; masculin, 5.000 m, 400 m garduri şi 200 m, “Claudiu Bujin” - lungime masculin. Probele de greutate, disc şi ciocan vor avea loc la CSN Snagov-Siliştea, deoarece instalaţia de nocturnă a stadionului din Constanţa nu permite desfăşurarea acestor concursuri.