Cei mai în vogă DJ-i şi zeci de mii de houseri la Liberty Parade 2006

Liberty Parade, cel mai mare eveniment dance din România, a avut loc, în acest week-end, pe plaja Liberty Parade Arena dintre staţiunile Venus şi Saturn, zeci de mii de fani ai muzicii house bucurîndu-se de un show de lumină, sunet şi efecte speciale, invitat special fiind celebrul DJ Tonka. Spre deosebire de anul trecut, cînd vremea nu a ţinut cu miile de tineri, aceştia rezistînd, totuşi, în ciuda ploii torenţiale, pînă a doua zi dimineaţă, la ediţia din acest an, temperatura ridicată a fost de partea publicului numeros, care s-a distrat pînă la răsăritul soarelui. Parada celor trei camioane-gigant a început la ora 18.00, în Olimp, trecînd, apoi, prin fiecare staţiune cu aceeaşi veselie, exuberanţă, culoare şi muzică pînă în Saturn şi pregătind, astfel, publicul pentru show-ul de pe scenă. În imensele camioane Liberty Parade, au mixat anul acesta, 100% live, DJ Andy Craze, Dan Ene şi DJ Claus.

În acest an, 29 iulie a fost ziua mult aşteptată de miile de fani ai muzicii de club şi ai Dj-ilor de renume. Liberty Parade 2006 a reunit, şi de această dată, zeci de mii de tineri amatori de senzaţii... "tari", jocuri de lumini şi de muzică mixată live. Plaja Liberty Parade Arena dintre Venus şi Saturn, care a găzduit spectacolul hi-tech organizat de cei de la Five's International se întinde pe o suprafaţă de peste 10.000 de metri pătraţi. Pe scena Liberty Parade au mixat DJ Liquid, "Haute Culture", "Şuie Paparude" (100% live act), DJ Optick, DJ Allen şi Horace Dan D. Invitatul special al Liberty Parade 2006 a fost DJ Tonka, cunoscut pentru extraordinarele sale remixuri la piesele unor artişti celebri, precum: Salt' n' Pepa, Bootsy Collins, Colonel Abrahams, Jimmy Sommerville, P. Diddy, Erick Morillo, Dave Angel, dar şi pentru compoziţiile proprii, recunoscute ca "positive electro dance music".

DJ Tonka, invitatul special al celui mai mare eveniment dance al anului

În jurul orei 23, pe plaja Liberty Parade se dansa frenetic, tinerii adunaţi la eveniment venind din toate colţurile ţării. Turişti şi localnici, mai mult sau mai puţin costumaţi şi... coloraţi, au dansat pînă în zorii zilei pe ritmurile antrenante şi electrizante ale muzicii. Show-ul de pe scenă a început cu DJ Liquid, care a reuşit să îi facă şi pe cei mai puţin pasionaţi de dans să se mişte pe mixajele sale. La platane i-au urmat băieţii de la "Şuie Paparude", care au dialogat în permanenţă cu publicul. În plus, piesele semnate "Şuie Paparude", cu un sound uşor comercial, au devenit adevărate melodii de rezistenţă, cu un ritm antrenant şi puternic. "Cei de la <Şuie Paparude> sînt cei mai tari! Sînt adevăraţi profesionişti, iar muzica mixată de ei te umple de energie!", a mărturisit Ginel Stoica, unul dintre participanţi. "Vin la Liberty Parade de cinci ani consecutiv. Cred că este evenimentul anului, muzică bună, Dj de renume, show-uri de lasere şi animatoare care se mişcă foarte bine. Îmi place foarte mult, mi-aş dori ca acest super-show să aibă loc nu numai o dată pe an", a spus Marian Voicu, un tînăr constănţean. "Mă simt extraordinar. Am venit pentru prima oară la Liberty Parade, cred că este ceva deosebit, senzaţional. Este uimitor să vezi atîta lume care se distrează, care nu mai ţine cont de nimic, doar trăieşte muzica şi dansează", a mai spus Maria Barbu, o tînără tulceancă.

"Cireaşa de pe tortul" Liberty Parade a fost invitatul special al evenimentului, Dj Tonka, care a urcat la platane în jurul orei 4.00. Thomas Rene Gerlach activează pe scena electro internaţională de la jumătatea anilor ''90, fie sub titulatura Dj Tonka, fie sub Chip Tunes sau Thomtastic. Încă de la începutul carierei sale ca dj, el a declarat că artiştii care i-au influenţat cel mai mult muzică sînt Grandmaster Flash şi Depeche Mode. În scurt timp, el s-a afirmat pe scena remixurilor, mixînd de la pop la hip-hop. Tonka a lansat, în anul 2000, single-ul "Don't Afraid", care a staţionat, şase săptămîni, pe prima poziţie a topului dance din Germania. Fiind unul dintre cei mai renumiţi Dj ai lumii, mii de tineri au venit la Liberty Parade pentru a dansa pe ritmurile muzicii mixate de acesta. Dj Tonka a făcut un show de zile mari, mixînd non-stop peste două ore.

Liberty Parade a reuşit, şi în acest an, să reunescă pe plaja dintre Venus şi Saturn zeci de mii de tineri, amatori de muzică house. Artificii, lasere, jocuri de lumini, materiale promoţionale cu acest eveniment, plus o grafică de excepţie, au fost elementele de surpriză pentru participanţi. Tinerii care au participat, anul acesta, au fost extrem de încîntaţi de prestaţia dj-ilor, dar şi tot ceea ce înseamnă Liberty Parade, eveniment ajuns, deja, la "vîrsta" de şapte ani.