Cei mai influenți 100 de oameni din lume. Barack Obama și Papa Francisc, incluși pe listă

În fiecare an, revista Time alcătuieşte o listă cu cele mai influente 100 de persoane din lume, iar aceasta a fost dată publicităţii astăzi. Această listă nu este un clasament. Personalităţile incluse sunt repartizate în cinci categorii: "Titani", "Pionieri", "Artişti", "Lideri" şi "Legende". În rândul "liderilor" apar preşedintele american Barack Obama, cancelarul german Angela Merkel, dar şi preşedintele cubanez Raul Castro. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, candidata la preşedinţia americană Hillary Clinton, preşedintele rus Vladimir Putin, Samantha Power (ambasador al SUA la ONU), premierul irakian Haider al-Abadi, premierul grec Alexis Tsipras şi liderul nord-coreean Kim Jong-un sunt, de asemenea, incluși pe listă. În rândul "titanilor", în acest an, au fost incluşi, printre alţii, rapperul Kanye West şi soţia sa, starleta Kim Kardashian, Tim Cook - CEO-ul grupului Apple, Janet Yellen - preşedintele Băncii Centrale din Statele Unite şi miliardara în vârstă de 31 de ani Elizabeth Holmes. În categoria "pionierilor" figurează balerina Misty Copeland, actriţa americană Reese Witherspoon, actriţa britanică Emma Watson şi astronautul Scott Kelly. Categoria "artiştilor" îi include, printre alţii, pe actorul Bradley Cooper, cântăreţul de muzică country Tim McGraw, stilistul Alexander Wang şi prezentatorul de televiziune John Oliver. În ultima categorie, rezervată "legendelor", figurează judecătoarea de la Curtea Supremă americană Ruth Bader Ginsburg, cântăreaţa Taylor Swift, creatoarea de modă Diane von Furstenberg, economistul francez Thomas Piketty şi Papa Francisc. Ca în fiecare an, portretele celor mai influenţi oameni din lume sunt prezentate prin intermediul unor editoriale scrise de diverse personalităţi. De exemplu, preşedintele american Barack Obama a scris prezentarea pentru premierul indian Narendra Modi, iar premierul britanic, pe aceea a şefului guvernului irakian. Barack Obama figurează pe această listă pentru a 10-a oară, stabilind astfel un record în domeniu. Candidata democrată la Casa Albă Hillary Clinton a fost inclusă pentru a opta oară, cancelarul german Angela Merkel, pentru a şaptea oară, preşedintele chinez Xi Jinping, pentru a şasea oară, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un, pentru a cincea oară, preşedintele rus Vladimir Putin, pentru a patra oară, papa Francisc, pentru a treia oară, ca şi premierul israelian Benjamin Netanyahu şi politiciana democrată americană Elizabeth Warren. Tânăra pakistaneză Malala Yousafzai este, din nou, la 17 ani, cea mai tânără persoană inclusă pe această listă, care conţine în acest an 40 de femei. Cea mai în vârstă persoană din listă este preşedintele tunisian Beji Caid Essebsi, în vârstă de 88 de ani.