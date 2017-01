Cei mai mulți ofițeri de marină din Europa sunt români

În momentul de față, România furnizează pe piața internațională aproximativ 2% din personalul navigant maritim de pe întreg globul, un procent extrem de ridicat, potrivit reprezentanților Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - Ceronav. ”Nu știu dacă în momentul de față România mai are în vreun sector 2% din economia din piața mondială. Suntem printre primele 10 țări furnizoare de ofițeri de marină la nivel mondial și pe locul întâi în Europa”, a precizat directorul Ceronav, Ovidiu Cupșa. Alături de personalul nebrevetat și personalul auxiliar navigant, România are peste 30.000 de oameni îmbarcați la bordul navelor internaționale. ”Pentru noi, ca instituție, e o mare răspundere. Ceronav are un rol important în menținerea acestei forțe de muncă pe piața internațională. Plecând de la noi cu un background sănătos și cu tot ceea ce înseamnă pregătire profesională conform standardelor internaționale, marinarii reușesc să se impună pe această piață”, a adăugat Cupșa.

PRIMA INSTITUȚIE DE TRAINING PENTRU NAVIGATORI DIN LUME Anul viitor Ceronav împlinește 40 de ani de existență. ”Cu mare mândrie vă spun că în momentul de față suntem cea mai veche instituție de training la nivel mondial - Ceronav s-a înființat în 1976. Asta aduce și o mare responsabilitate pentru noi”, a mai spus reprezentantul Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale. 2015 a fost un an bun pentru Ceronav, a recunoscut directorul instituției. ”În 2015 am continuat evoluția pozitivă pe care am avut-o în ultimii ani, atât în ceea ce privește introducerea de noi piloni de curs, cât și în ceea ce privește dezvoltarea investițiilor viitoare. Ne pregătim pentru finalizarea implementării STCW-ului în 2016, practic a reînnoirii tuturor cursurilor marinarilor români conform noilor norme de la Manila 2010”, a declarat Ovidiu Cupșa. Pe de altă parte, reprezentanții instituției spun că se pregătesc pentru introducerea unor standarde noi pentru marinarii pe ape interioare și, din acest motiv, tot în 2016 se va finaliza sediul de la Galați, care va deveni cel mai modern centru de pregătire profesională din Europa pentru personalul navigant pe ape interioare. ”Suntem într-o continuă adaptare la ceea ce se întâmplă în flota mondială, care se află într-o continuă retehnologizare”, potrivit lui Cupșa.

URARE PENTRU CITITORII COTIDIANULUI ”TELEGRAF”

”Tuturor celor care citesc cotidianul ”Telegraf”, tuturor celor care într-o formă sau alta intră în contact cu informația pe care ziarul o difuzează le doresc sănătate, ”La mulți ani” și Sărbători fericite alături de cei dragi”, a transmis Ovidiu Cupșa cititorilor cotidianului nostru.

COLINDE ȘI CULOARE

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, copiii l-au primit pe Moş Crăciun la Baza de instruire a Ceronav, vineri, 18 decembrie. Tot la Baza de instruire a avut loc o expoziţie de grafică și pictură. În cadrul expoziţiei, intitulată “Colinde şi Culoare la Ceronav”, au expus lucrări de gravură şi pictură Marieta Besu, Ion Tiţoiu, Lelia Rus, Gheorghe Caruţiu, Daniela Țurcanu, Tudor Tiţoiu şi Anastasia Anton.Totodată, elevi ai Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ i-au încântat pe cei prezenți cu colinde.