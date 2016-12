Cei mai mulţi şomeri, în sudul României

Conform afirmaţiilor directorului direcţiei Analiza pieţei muncii, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Elena Baboi, cele mai mari rate ale şomajului sunt înregistrate în regiunile de dezvoltare Sud-Vest - 9,4% şi Sud-Muntenia - 9,8%, iar judeţele cu cei mai mulţi şomeri sunt Mehedinţi, Vaslui şi Teleorman. Rate ale şomajului sub 7% sunt înregistrate în regiunile de dezvoltare Vest şi Nord Vest, câte 6,2%, şi în Bucureşti – Ilfov, 2,7%. Reprezentanta ANOFM a mai spus că anul 2009 a fost un an de creştere a ratei şomajului, vârful fiind atins în luna martie a acestui an, când rata şomajului a ajuns la 8,4%. \"Din aprilie a fost un reviriment, dar prezint descreşterea ratei şomajului cu o oarecare reţinere pentru că acest indicator, fără o creştere a ocupării, nu înseamnă nimic\", a spus Baboi. Ea a mai precizat că la nivelul agenţiilor de ocupare există probleme cauzate de cei pe care ar trebui să-i ajute să-şi găsească un loc de muncă, deoarece aceştia refuză, motivând că diferenţa existentă între indemnizaţia de şomaj şi salariul oferit este nesemnificativă.