Cei mai profitabili actori de la Hollywood, în 2008

Graţie rolului din „Indiana Jones and The Crystal Skull / Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal”, Harrison Ford a devenit actorul cu cele mai mari încasări la Hollywood pe anul 2008, care i-a adus un onorariu de peste 65 de milioane de dolari. Ajuns la vîrsta pensionării, Harrison Ford, în vîrstă de 66 de ani, părea să se concentreze în ultimii ani mai mult pe viaţa de familie, alături de logodnica sa Calista Flockhart decît pe continuarea carierei în cinematografie. Însă a fost convins de Steven Spielberg să revină pe marile ecrane în 2008, odată cu cel mai recent proiect din seria Indiana Jones. Actorul a pus însă condiţii grele, cerînd un anumit procent din încăsările filmului în care au mai apărut Shia LaBeouf şi Cate Blanchett. Deşi filmul nu a fost bine primit de criticii de specialitate, interpretarea lui Harrison Ford a celebrului arheolog ce se confruntă cu o serie de probleme, dar care găseşte întotdeauna soluţiile salvatoare la momentul potrivit, s-a bucurat de un imens succes de casă. A patra serie din Indiana Jones a obţinut încasări totale de peste 820 de milioane de dolari pe plan mondial, ocupînd a 23-a poziţie în clasamentul celor mai profitabile filme din toate timpurile. Din 2000 şi pînă în 2008, Harrison Ford mai jucase doar în patru filme, dar niciunul dintre acestea nu a avut succes.

Pe poziţia a doua în topul realizat de „Forbes” s-a situat Adam Sandler, care a obţinut un salariu cumulat de 55 de milioane de dolari, pentru rolurile din filmele „You Don’t Mess With The Zohan / Nu te pune cu Zohan” şi „Bedtime Stories / Poveşti de adormit copiii”. Deşi a fost votat cel mai popular actor de la Hollywood, Will Smith a ocupat abia a treia poziţie, cu încasări de 45 de milioane de dolari în 2008. Două dintre peliculele în care a jucat, „Hancock” şi „Seven Pounds / Şapte suflete”, au fost desfiinţate de critici, dar au reuşit să obţină împreună peste 800 de milioane de dolari din vînzările de bilete. În ciuda unei serii întregi de eşecuri din ultimii ani, precum filmul „Meet Dave / Ţi-l prezint pe Dave”, Eddie Murphy a ocupat locul al patrulea, cu 40 milioane de dolari primiţi în 2008.

Nicolas Cage, considerat unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood, s-a clasat pe locul al cincilea, cu venituri de 40 milioane de dolari, obţinute în 2008. Deşi a primit onorarii mai mici decît cele ale colegilor săi, Nicolas Cage are şanse reale de a se menţine în acest clasament şi în 2010, deoarece şase dintre filmele sale vor fi lansate în următorii doi ani. Tom Hanks a ocupat poziţia a şasea, cu venituri anuale de 35 milioane de dolari, fiind urmat de Tom Cruise, pe poziţia a şaptea, cu încasări de 30 milioane de dolari, generate de succesul thriller-ului despre al Doilea Război Mondial, „Valkyrie / Operaţiunea Valkyrie”. Topul 10 este completat de actorii Jim Carey cu 28 de milioane de dolari, Brad Pitt cu 28 de milioane de dolari şi Johnny Depp cu 27 de milioane de dolari. Christian Bale este singurul actor britanic din top 20, cu un venit anual de 10,84 milioane de dolari, însă editorii revistei „Forbes” preconizează că va intra cu siguranţă în primele zece poziţii anul viitor, graţie rolurilor din filmele „Terminator Salvation / Terminator: Salvarea” şi Public Enemies / Inamicii Publici”, în care joacă alături de Johnny Depp.

Pentru a calcula veniturile încasate de starurile de la Hollywood, editorii revistei „Forbes” au contactat agenţii de presă ai actorilor, avocaţii acestora, dar şi producătorii filmelor cu succes de casă în anul 2008. Contractele de sponsorizare şi cele de publicitate ale actorilor au fost luate şi ele în calcul, înainte de alcătuirea listei finale.