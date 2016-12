Cei mai săraci din UE

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) la veniturile totale pe care le are bugetul ca procent din Produsul Intern Brut (PIB). Cu o cotă de 32,1% din PIB, bugetul românesc are la dispoziţie cei mai puţini bani dintre bugetele statelor europene, media UE fiind de 42,2%. În topul celor mai bogate state conduce Suedia cu 55,7% din PIB, urmată de Danemarca (55,4%) şi Finlanda (53,2%). Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal şi economist-şef al Raiffeisen Bank, a declarat că „suntem săraci nu numai ca urmare a crizei, ci pentru că avem probleme în structura economiei, pentru că avem cel mai mic procent de colectare a taxelor şi impozitelor din UE şi cel mai mare nivel al economiei subterane”. Statul român ocupă ultima poziţie în UE şi în ceea ce priveşte rata de colectare efectivă a veniturilor din gospodării. Aceasta se calculează ca raport între încasările din impozitul pe venitul gospodăriilor şi remunerarea salariaţilor. Calculul arată că rata efectivă de colectare în România este de numai 6%, deşi rata de taxare este de 16%. Este grav că România are cea mai mică rată de colectare dintre toate ţările, pentru că Bulgaria şi Cehia au rate legale mai mici decât România şi tot reuşesc să adune mai mulţi bani la buget. În condiţiile în care media celor 27 de ţări ale UE este 15,3%, România colectează numai 6%, la impozitul pe profit colectăm 5% din cele 16 procente stabilite de lege. Nici în ceea ce priveşte TVA România nu stă mai bine. Deşi cota legală în 2009 a fost de 19%, rata implicită (calculată ca raport între încasările din TVA şi consumul privat) a fost de numai 10,8%, una dintre cele mai reduse din Europa.