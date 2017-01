Cei mai valoroși voluntari antidrog, premiați pentru implicare

S-au implicat în educarea celor din jur, i-au îndemnat pe tinerii de vârsta lor să aleagă sportul în locul drogurilor, iar pentru toate acestea au fost premiați. Vorbim despre voluntarii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) din Constanța, premiați pentru eforturile lor din timpul anului la prima ediție a Galei Voluntarilor Antidrog din Constanța. Prin implicarea, determinarea și energia de care dau dovadă în acțiunile lor, voluntarii antidrog și-au câștigat locul în rândul celor mai valoroși tineri care se implică în activitățile non-profit.

VOLUNTARIAT, NU DROGURI Unul dintre cei mai implicați adolescenți în activitățile CPECA Constanța este Laura-Denisa Marin, o tânără de 17 ani, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Ea ne-a mărturisit că a ales să devină voluntar antidrog tocmai pentru că a avut mulți prieteni care au căzut în capcana dependenței de substanțe stupefiante și a văzut cu ochii ei cât de rău le pot face. „Unii dintre foștii mei amici au încercat să mă tenteze să consum droguri. Îmi spuneau că sunt fraieră pentru că nu am încercat să mă droghez. În schimb, am ales voluntariatul și îmi place la nebunie”, a spus tânăra. Ea ne-a mărturisit că activitățile non-profit au devenit un mod de viață pentru ea. Pe lângă faptul că se implică în toate acțiunile CPECA, ea participă și la activitățile organizate de organizațiile Sigur.Info și Fundația „Don Bosco”. De asemenea, Laura face parte dintr-o trupă de teatru de tineret și are grijă să nu neglijeze școala. La fel ca ea mai sunt alți 61 de elevi, studenți, dar și psihologi și preoți care se implică în activitățile antidrog.

ARTA, LA LOC DE CINSTE Ca la orice eveniment care se respectă, Gala Voluntarului Antidrog nu a fost lipsită de momente artistice deosebite. Corul de copii „Callatis” din Mangalia, condus de profesorul Traian Broască a încântat audiența cu cântece de Crăciun. După aceea, Ansamblul de dansuri grecești „Astras” junior din Constanța, ansamblul de dansuri tătărești „Aqsu” din Agigea și ansamblul „Româncuța” din Cumpăna au oferit momente deosebite. Vestitorii Crăciunului de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” i-au colindat pe voluntari, iar elevii de la secția de coregrafie au oferit un amuzant moment coregrafic intitulat „Dansul clovnilor”.

