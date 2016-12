Ce-i mult strică. Şi francul e tot mai mult!

LEUL, FRANCUL ŞI EURO Zeci de mii de români speră într-o minune de intervenţie care să le reducă pierderile incomensurabile generate de aprecierea galopantă a francului elveţian. Banca Naţională a României (BNR) a afişat joi un curs de referinţă de 4,0898 lei pentru un franc elveţian, ceea ce reprezintă un nou maxim istoric, după ce miercuri ajunsese la un nivel de 4,0865 lei. Proprietarul francului şugubăţ, Banca Naţională a Elveţiei (SNB), a anunţat, miercuri, că extinde măsurile privind stoparea aprecierii francului elveţian, prin creşterea lichidităţii pe piaţă şi majorarea în cel mai scurt timp a depozitelor la vedere ale băncilor, de la 80 de miliarde de franci elveţieni la 120 de miliarde de franci elveţieni. Totodată, OTP Bank România a decis miercuri ca, pentru beneficiarii de credite în franci elveţieni ai băncii, să reducă rata dobânzii cu un punct procentual, pe o perioadă de şase luni calendaristice, măsură aplicabilă din momentul solicitării clienţilor. De asemenea, banca va suspenda temporar rambursarea capitalului, pe o perioadă de până la doi ani. În acest timp, clienţii vor plăti doar contravaloarea dobânzii lunare. La rândul său, guvernatorul BNR Cristian Popa menţiona recent că banca centrală a fost extrem de vocală în privinţa faptului că împrumutul în franci elveţieni nu este o soluţie bună. Înaintea declanşării crizei financiare, din septembrie 2008, francul se tranzacţiona pe piaţa românească în jurul a 2,2 lei/unitate, iar deprecierea în raport cu acea referinţă se ridică la circa 85%. Leul nu stă mai bine nici în raport cu euro. Incertitudinea de pe plan extern a menţinut leul pe depreciere, astfel că BNR a anunţat pentru euro un curs de referinţă de 4,2855 lei/euro, maximul din acest an. Un curs superior pentru euro a fost publicat de BNR cel mai devreme la 30 decembrie, de 4,2877 lei/euro. Comparativ cu nivelul de miercuri, paritatea este cu 2,35 bani mai mare, de la 4,2620 lei/euro.

BURSA CĂDERILOR În toată cavalcada deprecierii şi aprecierii monedelor naţionale, bursele au şi ele perioada lor de fierbere. Bursa de la Bucureşti a crescut cu 0,57%, după primele 17 minute de la deschiderea de joi, după ce bursa de la New York, a înregistrat, miercuri, o scădere de peste 4%. La scurt timp după deschidere, însă, au fost înregistrate scăderi, bursa aflându-se într-o continuă fluctuaţie. Majoritatea acţiunilor de la BVB au deschis ziua la preţuri uşor sub ultimele cotaţii de miercuri, însă după primele cinci minute titlurile SIF-urilor au trecut pe creştere, de până la 4,46%. Evoluţia acestora a venit după ce în ultima oră a şedinţei precedente, acţiunile SIF-urilor au coborât cu până la 3,8%, sub presiunea revenirii pieţelor externe pe scădere severă.